- Justin Bieber știe ca trebuie sa ii fie loial soției sale, Hailey Baldwin! El se forțeaza sa stea departe de prima lui iubire, Selena Gomez, pentru a o asigura pe soția sa ca are ochi doar pentru ea.

- Nunta lui Justin Bieber. Ce stim despre eveniment! Justin Bieber si Hailey Baldwin s-au casatorit in secret in toamna anului trecut, dar au confirmat aceasta informatie abia spre sfarsitul anului. Pentru ca s-au luat doar in acte, cei doi par sa planuiasca nunta anul acesta. Iata ce se stie, momentan,…

- ToatE lumea credea cE Justin Bieber xi sotia lui, Hailey Baldwin, duc o viatE de poveste. Lucrurile insE, nu stau chiar axa. Hailey Baldwin a mErturisit cE se luptE anxitatea xi cu lipsa de incredere. SE fie probleme in relatia lor sau doar blondina are nevoie de ajutor?

- Hailey Baldwin a indemnat femeile sa se ''sustina reciproc'' si a recunoscut ca se lupta cu lipsa de incredere si cu anxietatea, relateaza luni Press Association. Modelul, care ar fi devenit anul trecut sotia cantaretului Justin Bieber, a marturisit ca are zile in care…

- Deputații din patru fracțiuni parlamentare au plecat de la ultima ședința a Parlamentului din acest an, unde premierul a prezentat un raport de activitate al Guvernului. Ce reacție a avut Pavel Filip.