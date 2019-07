Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și-a prezentat trofeul caștigat la Wimbledon pe Arena Naționala in fața a peste 20.000 de oameni, care au aplaudat-o la scena deschisa. De la eveniment a lipsit Gabriela Firea, primarul Capitalei, deși instituția condusa de ea a organizat totul pe Arena Naționala. Aceasta a vrut sa evite…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca PSD trebuie sa vina cat mai repede cu anunțul unui candidat la prezidențiale pentru ca altfel impresia publica este ca deciziile se iau in alta parte, nu in partid.”Asta este convingerea mea. Eu am spus ca trebuie sa mergem cu un candidat puternic,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, intr-o postare pe Facebook, ca bugetul Capitalei a fost "victima pedepsei politice" și a avertizat ca rabdarea bucureștenilor este pe sfarșite, aceștia știind cine sunt cei care au taiat bugetul orașului. "Cum ramane cu Bugetul Capitalei, victima pedepsei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, este cel care a fost condus 'de facto' Guvernul si este vinovat de situatia financiara de la Primarie, mentionand...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, transmite un mesaj inainte de Comitetul Executiv al PSD și le cere colegilor sa nu se grabeasca cu organizarea Congresului,alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca, ieri, a fost oprita apa calda in București, in sectoarele 2, 3 și 4, iar din acest motiv a depus plangere penala. Firea a spus ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila pentru rezolvarea acestei probleme.”Am facut un efort și…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, il refuza pe Liviu Dragnea, cel care a nomininalizat-o ca viitor candidat la prezidențiale al PSD. Firea ii amintește lui Dragnea ca pana de curand era indezirabila.

- Primarul Capitalei a explicat ca in vremuri de ”restriște” este nevoita sa lase la o parte orgoliile și supararile politice și sa mearga acolo unde este nevoie pentru a rezolva problemele de la Primaria Capitalei. Firea a precizat ca lasa la o parte ”supararile” avute cu Liviu Dragnea pentru ca ”pun…