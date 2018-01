Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, a comentat pe blogul personal desemnarea noului premier al României, Viorica Dancila. &"Un nou guvern poate fi și o oportunitate pentru o noua structura a executivului&", a scris Nastase.

- Autor: Adrian NASTASE In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști, sa-mi expun public opinia despre evenimentele din Partidul Social Democrat, in calitate de președinte fondator al acestuia. Am ezitat sa fac acest lucru. Nu pentru ca s-ar supara Ionuț Matei sau…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Șeful PSD va ieși public imediat dupa consultari.

- Dupa primirea rusinoasa a lui Shinzo Abe, primul premier al Japoniei care a vizitat Romania, mai multi romani au lasat mesaje pe pagina de Facebook a Ambasadei Japoniei in Romania, in care si-au cerut scuze pentru „lipsa de curtoazie“ a autoritatilor, potrivit Mediafax.

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- UDMR așteapta desemnarea premierului de catre președinte: Nu o cunoaștem pe Viorica Dancila, daca vrea votul nostru, vom avea o intalnire, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a afirmat ca Uniunea nu o cunoaște pe Viorica Dancila, propunerea…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mana presedintelui Klaus Iohannis, acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea in urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”.

- Gorghiu a declarat marti, la emisiunea Romania 9, de la TVR 1, ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedinte. "Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier. „Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. AGERPRES/(A - autor: Catalina Matei, editor:…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Decizia integrala cu privire la respingerea recursului in anulare a avocaților fostului premier este scrisa pe 132 de pagini Plenul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție a publicat astazi, 15 ianuarie, decizia integrala in dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat la 9 ani de pușcarie…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului.

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Fostul international a revenit in fotbal la 799 de zile dupa ce a fost eliberat conditionat de la inchisoare in „Dosarul Transferurilor“. Anuntul a fost facut de Mihai Tudose si a provocat deja o reactie acida din partea unui oficial FRF.

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- Finul premierului Mihai Tudose, George Adrian Paladi, nou prefect al Brailei a caștigat peste un milion de lei din contracte cu statul.Paladi a avut mai multe afaceri, in special in constructii metalice, iar una din firmele sale, a beneficiat de mai multe contracte cu Primaria Braila, scrie…

- Girbovan, despre sectia ce va investiga magistratii: Numirea procurorului-sef se face de CSM Procurorul-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este numit de catre plenul CSM, spre deosebire de numirile procurorilor sefi de parchete, care se fac de presedinte, deci cu aport politic,…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus jurnalistilor prezenți la Parlament ca nu va recurge la remanierea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea...

- Fostul presedinte Ion Iliescu, seful statului care i-a interzis Regelui Mihai intrarea in tara dupa 1989, reactioneaza la vestea mortii fostului suveran. Iliescu afirma ca, desi relatia cu Regele nu a fost una simpla, au reusit sa colaboreze in interesul Romaniei."Am aflat cu tristețe vestea…

- Ovidiu Enculescu, presedintele editurii RAO, a declarat, pentru Agentia de presa News.ro, in legatura cu lansarile controversate ale cartilor lui Dan Voiculescu si Adrian Nastase la Targul International de Carte de Invatatura Gaudeamus, ca editarea si lansarea unei carti la un targ de carte sunt actiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- Fostul premier Adrian Nastase lanseaza un atac fara precedent la adresa realizatorului B1 Tv, Radu Banciu. Politicianul a scris, pe blogul personal, o postare pe care o anunța drept „pamflet”. Reacția fostului premier vine dupa valul de atacuri ale realizatorului tv la adresa sa.„Dupa cum…

- Ex-premierul PSD Adrian Nastase declanseaza un atac de o virulenta fara precedent la adresa jurnalistului B1 Radu Banciu, pe care nu se sfieste sa-l faca albie de porci: „gunoi”, „mizerie”, „jigodie”, „cap de porc”, „idiot”, „redus mintal”, "vierme", „hiena” s.a.m.d.. „Ma acuzi ca am furat. Ce-am furat,…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni marti în sedinta comuna pentru a-l numi pe fostul premier Sorin Grindeanu în functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM).

