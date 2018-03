Stiri pe aceeasi tema

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit la varsta de numai 56 de ani. El a fost gasit mort in propria locuinta din Voluntari, luni seara. Conform spuselor medicilor legisti, atacul de cord care l-a luat de langa noi a fost precedat de mai multe mici infarcturi care i-au slabit inima lui…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul...

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat. Ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Astfel, familia realizatorului de emisiuni radio respecta dorința lui Andrei care,…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru Mediafax.

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baia locuintei sale, in urma unui stop cardio-respirator. Ingrijitorul prezentatorului TV l-a gasit fara suflare, fiind imbracat intr-o pereche de boxeri si un tricou.Andrei Gheorghe era decedat de aproximativ 12 ore, potrivit primelor cercetari. Copiii lui au fost…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Familia lui Andrei Gheorghe se pregateste pentru inmormantare. Cunoscutul jurnalist a fost gasit mort in baia din locuinta sa luni seara, iar astazi, mama si copiii lui au ajuns la IML pentru a ridica sicriul cu trupul neinsufletit.

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Moartea fulgeratoare a jurnalistului Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, fie foști colegi de breasla, persoane publice, foști ascultatori. In aces context, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de adio, detalii mai puțin știute din existența fostului om de radio, povești…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Celebrul realizator radio-tv s-a stins din viața in urma unui stop cardio-respirator in casa sa din Voluntari. Prietenii și publicul deplang dispariția sa subita. "Dupa tristii ani '80, dupa dezamagitoarea revolutie, dupa 100 de drumuri pe care parea ca…

- Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a a postat si ea un mesaj tulburator pe pagina de profil a fostului jurnalist. „Iubitul meu care nu mai esti aici... ramai doar in inimile…

- Actrita Nuami Dinescu a scris pe Facebook ca multe persoane o sa spuna cat de talentat era Andrei Gheorghe, decedat luni noapte, insa atunci cand acesta a avut nevoie, nu si-a gasit loc "in niciun post de radio".

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Andrei Gheorghe a murit. Singur. Andrei Gheorghe, unul din cei mai cunoscuti realizatori de emisiuni radio din Romania, a murit. Trupul neinsufletit al jurnalistului a fost gasit in baia locuintei din Voluntari seara trecuta. A fost primit un apel la 112 in urma caruia echipele medicale au sosit la…

- Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a a postat si ea un mesaj tulburator pe pagina de profil al jurnalistului.

- Vestea privind moartea omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe a luat prin surprindere internetul romanesc și implicit celebritațile care au avut ocazia sa-l cunoasca și sa lucreze cu el. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in locuinta sa din orasul ilfovean Voluntari. Avea 56 de ani. Potrivit…

- Si-a presimtit moartea? Prietenii lui Andrei Gheorghe fac dezvaluiri despre marele jurnalist, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca a fost gasit mort. Potrivit spuselor lor, Andrei Gheorghe se schimbase incepand de acum aproximativ doua luni.

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Mesaj neașteptat din partea lui Lucian Mandruța dupa moartea lui Andrei Gheorghe, postat in mediul virtual la scurt timp dupa ce realizatorul radio a fost gasit fara suflare in baia casei sale. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din Voluntari.…

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea 56 de ani. Potrivit surselor judiciare, decesul lui Andrei Gheorghe ar fi avut loc in urma cu aproximativ 12 ore, in urma unui stop cardio-respirator. ”In jurul orei 22.15, polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați,…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

