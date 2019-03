Seara de senzatie pentru Simona Halep, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Miami. Simona Halep a trecut in doua seturi, scor 6-4, 7-5, de Qiang Wang. Meciul a fost unul fenomenal, mai ales ca romanca a reusit sa revina de la 5-1 in setul 2.