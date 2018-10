Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de serviciu fotografiata in timp ce ii face pedichiura la birou sefului Directiei Publice de Patrimoniu, institutie subordonata Primariei Targu-Jiu, a declarat, miercuri seara, pentru MEDIAFAX, ca poza este adevarata.

- „Mi-a pus o fasa si aveam un lighean cu gheata, ca nu puteam sa merg. Aste e toata chestia. Nu imi face mie nimeni nici parul, nici unghiile, ca nu am ajuns sa fiu in halul acesta. Si cine sa imi faca? Femeia de serviciu? Mi-a pus o fasa cu gheata, nu e nici cea mai mica problema. Am avut o luxatie…

