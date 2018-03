Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells dupa o victorie de zile mari in fata chinezoaicei Qiang Wang. Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1. In sferturile de finala, Halep pare a avea…

- The Romanian tennis player Simona Halep, world's #1, has qualified on Tuesday night for the quarter finals of the 7,972,535-USD WTA tournament of Indian Wells (California), after defeating Qiang Wang (China), 7-5 6-1. Halep (26 y/o), a champion of BNP Paribas Open in 2015, grabbed the spot…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a trecut Qiang Wang, scor 7-6, 6-1, dar dezvaluite ca la antrenamentele dinaintea partidei pierduse in fața ei. Petra Martic (27 de ani, 51 WTA) a trecut de Marketa Vondrousova (18 ani, 54 WTA), scor 6-3, 7-6, și va fi adversara Simonei in turul urmator Simona Halep…

- Qiang Wang, poziția a 55-a in clasamentul WTA, indragita in China pentru aspectul sau fizic, este, fapt cu adevarat relevant, o tenismena de mana dreapta, executand reverul cu cele doua membre superioare; nu a ajuns vreodata in al doilea tur al unui turneu de „Grand Slam”, dar a impresionat in competițiile…

- Simona Halep, locul I WTA, joaca, de la aceasta ora, cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Este intalnirea ce deschide ziua pe arena principala de la Indian Wells.Este prima intalnire a celor doua. Numarul 55 mondial Qiang Wang…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se simte excelent la Indian Wells, unde s-a calificat in optimile competiției, unde o va intalni pe Qiang Wang, locul 55 WTA. Meciul se va juca azi, de la ora 20:00. La antrenamentele din California, Simona Halep se distreaza alaturi de Darren Cahil. Pe langa tenis, Simona…

- Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care gazda emisiunii i-a adresat-o. Halep a fost intrebata daca noul statut de lider mondial ii confera mai multe drepturi in echipa, in…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, numarul 4 mondial, a fost eliminat sambata in primul meci disputat la Mastersul 1.000 de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invins in turul 2 de spaniolul Fernando Verdasco, numarul 39 mondial, in trei seturi, 7-6 (7/4), 4-6, 6-3. In…

- Caroline Wozniacki (Danemarca, 1 WTA), singura jucatoare care ii ameninta pozitia de lider mondial Simonei Halep la Indian Wells, a inceput si ea cu dreptul turneul de categorie Premier Mandatory.

- Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Numarul 1 WTA a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata la Australian Open, pe 27 ianuarie. ”Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- INDIAN WELLS 2018. Maria Sarapova, fost numar 1 mondial si dubla castigatoare la Indian Wells, a pierdut cu 6-4, 6-4, spre stupoarea generala, rusoaica fiind una dintre atractiile competitiei. "As fi vrut sa fac mai multe aici, nu doar pentru ca am castigat de doua ori trofeul", a spus dezamagita…

- Gest uriaș pentru copiii cu autism: Simona Halep, la un eveniment caritabil la Indian Wells! ”Tennis With The Stars” s-a intitulat evenimentul la care liderul mondial a luat parte. Incasarile realizate vor ajunge in conturile unei fundații caritabile care ii sprijina pe copiii cu autism. Sursa foto:…

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Halep are un avans confortabil fata de urmaritoarele sale, iar singura care o poate depasi la Indian Wells este Caroline Wozniacki. Presiunea va fi insa tot pe daneza, care are de aparat mai multe puncte decat Simona la acel turneu. Muguruza, ocupanta locului 3, se afla la aproximativ 2.000…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Simona Halep a ratat sansa de a redeveni numarul 1 in tenisul mondial, desi nu a pierdut nici macar un set in turneul de la Doha! Mai mult decat atat, ea s-a calificat in aceasta seara in semifinale, dar a abandonat imediat dupa victorie. In ciuda succesului aparent facil, 6-0, 6-4, evolutia…

- Simona Halep joaca din aceasta saptamana in echipament Nike si cu racheta Wilson, un melanj cu care se identifica cele mai mari nume ale tenisului mondial, Serena Williams si Roger Federer! Daca romanca i-a fost fidela toata cariera firmei Wilson, cu Nike a semnat in luna februarie, dupa despartirea…

- Simona Halep i-a cucerit pe australieni nu doar cu tenisul aratat la primul turneu de Grand Slam al anului, ci si cu discursul pe care l-a avut dupa finala pierduta dramatic în fata danezei Caroline Wozniacki. Desi a pierdut pentru a treia oara în cariera o finala de Grand Slam,…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux în rândul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep în timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a încurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit în a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7,…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- Simona Halep a intrat în istoria tenisului ca fiind primul numar 1 mondial care a jucat un Grand Slam fara a avea sponsor tehnic. Presa din Australia dezvaluie la finalul primului Grand Slam al anului, ca Simonei nu i-a convenit situatia si ar fi fost dispusa sa continue cu adidas,…

- Roger Federer, mesaj pentru Simona Halep: ”Sunt foarte trist pentru ea!”. Incoronat pentru a șasea oara ”rege” la Australian Open, Roger Federer a marturisit ca a urmarit finala feminina, pe care Simona Halep a pierdut-o in fața danezei Caroline Wozniachi. Elvețianul care, la 36 de ani, a cucerit nu…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- Simona Halep este prima jucatoare româna care a ajuns în finala turneului Australian Open. În finala, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numarul doi mondial, într-un meci care are ca miza atât primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare, cât si…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, joaca maine dimineata meciul carierei. Romanca se bate cu Angelique Kerber pentru un loc in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Wim Fissette, antrenorul belgian care a transformat-o radical pe Angelique Kerber in 2018,…

- Simona Halep (27 de ani) s-a calificat în turul secund de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce a învins-o cu 7-6, 6-1 pe australianca Destanee Aiava. Întrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- John McEnroe spune ca șansele Simonei Halep la cucerirea trofeului de la Australian Open țin de rapiditatea covorului de la Melbourne. In saptamana de dinainte de Australian Open previziunile sunt la moda. Daca de pe tabloul masculin mulți dintre experți il aleg pe Roger Federer, la feminin nimeni nu…