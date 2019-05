Stiri pe aceeasi tema

- "S-a mai aratat ca vizitele private pe care magistratul procuror Kovesi Laura Codruta le-a efectuat la domiciliul denuntatorului/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian au fost confirmate de martorul Carstea Dumitru, cu prilejul audierii sale din data de 13.12.2018, precum si de martorul Ponta…

- Fostul ministru Elena Udrea a dezvaluit in noapte de joi spre vineri declarația facuta oficial de Victor Ponta in dosarul Laurei Codruța Kovesi. Dezvaluire vine in contextul in care Victor Ponta, la audierea de la Secția de anchetare a magistraților, a spus ca fosta șefa DNA il iubea pe Ghița și…

- Elena Udrea s-a declarat joi seara uluita dupa ce Sebastian Ghița a spus la Antena ca a participat și el la discuția privata relatata de Victor Ponta la SIIJ in calitate de martor in care Laura Codruța Kovesi a spus ca il iubește pe Ghița și ca il aresteaza daca mai vorbește cu Udrea.„Oau!…

- „Wow! Wow!”, a spus Elena Udrea dupa declarațiile lui Ghița de la Antena 3, care comentase asupra afirmatiilor facute de catre Victor Ponta cel care, potrivit Antena 3, ar fi spus, sub juramant ca Laura Codruta Kovesi i s-ar fi adresat in felul urmator: „Daca il mai prind ca vorbește cu aia (Elena…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi, in calitate de martor, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. La iesirea de la audieri, Cristoiu a explicat ca…

- „Maine, conferinta presedintilor, respectiv liderii grupurilor politice, vor valida echipa de negociere a Parlamentului European (PE), adica cei doi presedinti ai comisiilor LIBE si CONT. Acesti doi negociatori vor intalni viitoarea presedintie, cea finlandeza. Cum e un singur nume si cum e de asteptat…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata pentru data de 7 martie la a doua audiere la Sectia speciala de anchetare a magistratilor in dosarul intocmit in urma plangerii deputatului fugar Sebastian Ghița. In aceeasi zi se decid, in Parlamentul European, și etapele eventualei sale numiri in funcția de procuror-șef…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”, sustine ca daca ea a fost gasita vinovata si condamnata avand in vedere ca „Lucian Bute nu a boxat pentru Udrea”, atunci acelasi lucru ar trebui sa i se intample si Codrutei Kovesi.…