- Florin Bratu a avut o intalnire cu sefii clubului din Stefan cel Mare si antrenorul a fost asigurat ca postul sau nu e in pericol, desi rezultatele din ultima perioada nu sunt satisfacatoare, ros-albii avand doua infrangeri consecutive in Liga 1 Betano, contra oltenilor, 0-3,...

- Anamaria Prodan se implica tot mai mult la Dinamo și il propune pe Dan Alexa ca varianta de inlocuire pentru Florin Bratu. Dan Alexa, 38 de ani, este ultima opțiune de inlocuire pentru Florin Bratu aparuta pe radarul șefilor din Ștefan cel Mare. ...

- Fundasul central francez Teddy Mezague, 28 de ani, e oficial sub comanda lui Florin Bratu, el efectuand de dimineata vizita medicala si apoi alaturandu-se lotului in cantonamentul de la Saftica. Aparatorul va purta numarul 90 la echipa din "Stefan cel Mare", in Liga 1 Betano.

- Dinamo a suferit o noua infrangere in campionatul Ligii I Betano, iar antrenorul din Stefan cel Mare, Florin Bratu, cere intariri. In etapa a saptea, alb-rosii au pierdut, pe Ion Oblemenco, in fata Universitatii Craiova cu scorul de 0-3.

- Meciul Sepsi Sfantu Gheorghe - Dunarea Calarasi, din etapa a 7-a a Ligii 1 Betano, se joaca azi, de la ora 19:30, in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- Claudiu Vaiscovici, fost jucator la Dinamo in perioada 1988 - 1990, a tunat la adresa conducerii clubului din "Stefan cel Mare" pentru decizia de a-l vinde pe May Mahlangu, unul dintre titulari. De asemenea, capitanul Dan Nistor e ofertat de catre FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano.

- Asteptarea a luat sfarsit pentru fanii Dunarii, care-si vor putea vedea in premiera echipa lor favorita jucand acasa pe prima scena, informeaza site-ul lpf.ro. Adversara va fi una de gala, chiar detinatoarea titlului, CFR Cluj, formatie neinvinsa in 2018 pe teren advers in Liga 1 Betano, palmaresul…

- Dunarea Calarasi a promovat in premiera in primul esalon din Romania, dupa ce, sub comanda lui Dan Alexa, echipa s-a clasat pe primul loc in editia precedenta a Ligii a doua. Hermannstadt este cealalta echipa care a promovat in Liga 1 Betano.