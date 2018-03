Reacția directorului CFR când vede un vagon proaspăt reabilitat. ”Arată JALNIC!” Ca sa fie mai convingatori, reprezentantii companiei ne-au invitat sa vizitam un vagon proaspat reabilitat. Asa am descoperit si noi, dar si directorul general, ca reparatiile din interior au fost mai mult pe hartie. Angajat CFR: ”Tapiterie schimbata si reparatii completare, gratare, reparatii prize.” Angajatii CFR povestesc cum ar fi trebuit sa arate vagonul dupa ce a fost reparat. In realitate, lucrurile stau total diferit. Angajat CFR: “Aici a fost o camera de supraveghere.” Reporter: ”Unde e?” Angajat CFR: ”Asa a venit din uzina.” Reporter: ”E normal sa vina asa?” Reporter: ”Imi spuneti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

