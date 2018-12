Stiri pe aceeasi tema

- Neagu a precizat ca doar "l-a rugat, i-a facut o sugestie" lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaun, ca sa paraseasca sedinta, si a acuzat o strategie a PSD menita "sa agite lucrurile" pe tema revocarii lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor. "Nu…

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, miercuri, ca deputatul PNL Nicolae Neagu i-a cerut presedintelui de sedinta, Florin Iordache, sa elibereze scaunul de la prezidiul Camerei Deputatilor si sa discute la telefon cu presedintele Klaus Iohannis.

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a explicat ca nu a putut da curs solicitarilor opoziției de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea pentru ca opoziția nu a respectat regulamentul Camerei Deputaților.”Astazi a fost o zi trista in Parlamentul Romaniei (...) Eu ințeleg…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputatilor, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia presedintelui Klaus Iohannis despre placute jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara.

- Vor vota "dupa propria lor constiinta", a declarat Dragnea, referindu-se la votul deputatilor PSD asupra motiunii pe Justitie. "Nu le dau eu sugestii ca s-au tot dat din partea altora in legatura cu domnul Toader. Unii spun ca nu mai fie, altii spun neparat sa ramana si am zis ca cel mai bine…