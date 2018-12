Reactia Departamentului de Stat al SUA in cazul OUG pe Codurile Penale. Romania nu mai e o parte a solutiei, ci o problema

SUA sustin in continuare lupta impotriva coruptiei din Romania si transmit mesaje ferme oficialitatilor de la Bucuresti sa nu se impotriveasca deciziei populare ca tara noastra sa fie parte componenta a civilizatiei si culturii occidentale.



Matthew Boyse (foto) este noul asistent adjunct al secretarului de Stat al SUA, responsabil cu afaceri europene. Acesta, aflat in prima lui vizita in Romania din aceasta pozitie, a avut intalniri cu oficialii de la Bucuresti.



"Ma aflu aici pentru a lucra in ce priveste relatia dintre SUA si Romania. Vreau sa duc mai departe munca facuta…