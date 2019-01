Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown". Cu cateva ore mai inainte, purtatorul…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, a promis in discursul sau de la ceremonia de investire sa construiasca “o societate fara discriminare sau diviziune” si sa elibereze tara de socialism si corectitudine politica, scrie BBC.

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri, foarte asteptate, cu liderii democrati din Congres Chuck Schumer si Nancy Pelosi, Trump i-a acuzat din nou pe cei doi ca "nu vor securitate la frontiere". "Zidul va fi construit (...). Daca democratii nu vor sa ne dea voturi pentru a ne proteja tara, armata va…

- Congresul american isi va schimba regulamentul intern pentru a autoriza purtarea valului islamic, la initiativa uneia din primele doua musulmane alese in legislativul federal in urma scrutinului din 6 noiembrie, transmit AFP si CNN. Propunerea de amendare a regulamentului in sensul permiterii…

- Un purtator de cuvant al presedintelui francez Emmanuel Macron a spus ca atacurile lui Trump la adresa liderului de la Elysee au fost lipsite de „bun simt”, venind in contextul implinirii a trei ani de la atacul terorist sangeros de la Bataclan, in urma caruia 130 de oameni au fost ucisi, potrivit The…

- Cotidianul american, care citeaza surse oficiale anonime, scrie ca serviciile secrete chinezesti si rusesti intercepteaza comunicatiile efectuate de presedintele american de pe iPhone-ul sau si folosesc aceste informatii pentru a-si ajusta politica fata de Statele Unite. Intrebat cum comenteaza aceste…

- Senatorul PSD Scarlat Iriza il trimite pe vicepresedintele ALDE Gorj, Ion Iordache, sa discute cu Aurel Popescu problemele din alianța PSD-ALDE. Reacția lui Scarlat Iriza a venit dupa ce vicepreședintele ALDE a declarat, la Radio Infinit, ca Mihai Weber i-a spus, de cateva saptamani, ca vrea sa poarte…

- Autoritatile din Arabia Saudita au recunoscut, dupa ce negasera initial, ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a murit in consulatul din Istanbul. Totodata a fost anuntat si faptul ca doi inalti oficiali au fost concediati in urma acestui...