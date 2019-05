Reacția de milioane lui Cioloș față de agresarea simpatizanților PSD Dacian Cioloș, președintele PLUS, a facut duminica, la Timișoara, un apel la membrii și susținatorii USR-PLUS, de a nu-i mai agresa pe participanții la mitingurile PSD, așa cum s-a intamplat la mitingul PSD de la Iași, joia trecuta. ”Nu ii mai huiduiți. E timpul sa ii imbrațișam și sa ii smulgem din capcana PSD”, a spus Cioloș. ”Am vazut ce s-a intamplat la Iasi. Nu imi place unde a ajuns Romania. Mii de oameni umiliți de actuala putere, ținuți captivi in saracie și dezinformare. (...) Vreau sa va spun ceva foarte important. Trebuie sa ințelegem ca acei oameni pacaliți de PSD sunt frații noștri.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca viitoarea Constitutie a Romaniei trebuie sa precizeze mai clar responsabilitatea guvernarii. Presedintele si Guvernul trebuie sa lucreze impreuna, dar pentru asta presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia…

- Dacian Ciolos, care deschide lista Alianței USR PLUS, a lansat, duminica seara, la Timisoara, primul atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, reprosandu-i ca i-a numit pe premierii "marionete" ai lui Liviu Dragnea. ”Președintele țarii trebuie sa iși asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la mitingul organizat la Iasi, ca Traian Basescu si Klaus Iohannis au manat poporul la ura si dezbinare si i-au asmutit pe oameni unii impotriva altora, iar in prezent Romania are nevoie de patriotism si patrioti. "Romania are nevoie astazi nevoie mai…

- Reducerea TVA din industria hoteliera, a impozitului specific și a creșterilor din ultimii 4 ani ale pieței, au condus la o transformare efervescenta a pieței hoteliere, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, FIHR. Astfel, in urmatorii 2 ani vor fi deschise in…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Resita, ca unul dintre obiectivele formatiunii politice nu este acela de a trimite oameni la Bruxelles, ci de a aduce Uniunea Europeana in Romania. "Suntem printr-un turneu prin tara, care are doua obiective. Unul dintre ele in reprezinta strangerea…

- Digitalizarea și modernizarea transportului in regim de taxi au crescut utilizarea aplicațiilor mobile de transport urban. In prezent, peste 2,5 milioane de romani folosesc astfel de aplicații, iar 4 din 5 cred ca le-ar fi greu sa gaseasca o mașina atunci cand au nevoie in lipsa unei astfel de aplicații…

- Reprezentantii USR-PLUS au lansat, luni, campania de strangere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare. Presedintele USR, Dan Barna, a spus ca aceasta alianta are cea mai buna lista de europarlamentari pe care a avut-o vreodata Romania, iar alegatorii nu mai trebuie sa aleaga raul cel mai…

- Incepand cu decembrie 2018 și pana pe 26 ianuarie 2019, 225 de curse aeriene au inregistrat incidente pe principalele patru aeroporturi din Romania – București, Cluj, Timișoara și Iași, mai mult de jumatate dintre ele fiind cauzate de evenimente de forța majora. Peste 75% din numarul total de incidente…