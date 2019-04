Reacția companiei Electrolux la "Caravana Boicotului" Reacția companiei Electrolux la "Caravana Boicotului" Foto: Arhiva În urma acțiunii demarate la începutul acestei saptamâni de catre Confederația Cartel Alfa împotriva companiei Electrolux România, conducerea fabricii din Satu Mare a emis un comunicat de presa prin care critica acțiunile liderilor de sindicat care au luat parte la caravana boicotului. Aceștia au pornit în 22 aprilie din Satu Mare și au strabatut mai multe orașe, oprindu-se în marile magazine și îndemnând oamenii sa nu mai cumpere produse marca Electrolux. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in a 51-a zi de protest neintrerupt, greviștii de la Electrolux Satu Mare, supranumiți „vestele albastre”, au ajuns la București. De opt saptamani, oamenii refuza lucrul in condițiile actuale de salarizare in fabrica suedeza. Vor 2 lei in plus pe ora, ceea ce inseama aproximativ 300 de lei pe…

- Aproximativ 20 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare a protestat, marți, la Ambasada Suediei din Bucuresti, fata de modul in care sunt tratati angajatii. Angajații de la Electrolux Satu Mare sunt in a opta saptimana de greva. Oamenii au pornit ieri spre Capitala, iar marți au ajuns in…

- Dupa 8 saptamani de greva in fața fabricii Electrolux Satu Mare, sindicaliștii au dus astazi greva in București, in fața Ambasadei Suediei din Romania. La pichetarea de azi din capitala au participat președintele Cartel Alfa Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa Satu Mare, Vasile Darle precum și…

- Caravana #Electrolux - STOP exploatarii lucratorilor romani ajunge marti in Bucuresti unde, la ora 14:00, va avea loc un protest la sediul Ambasadei Suediei, informeaza CNS Cartel Alfa, printr-un comunicat remis AGERPRES. Caravana a plecat luni din Satu Mare si s-a oprit in Zalau-Alba Iulia-Sibiu-…

- Caravana #Electrolux - STOP exploatarii lucratorilor romani ajunge marti in Bucuresti unde, la ora 14:00, va avea loc un protest la sediul Ambasadei Suediei, informeaza CNS Cartel Alfa, printr-un comunicat remis AGERPRES. Caravana a plecat luni din Satu Mare si s-a oprit in Zalau-Alba Iulia-Sibiu- Ramnicu…

- Angajatii fabricii Nestle Timisoara vor protesta vineri in fata sediului central al companiei din Bucuresti si sustin ca, in cazul in care nu vor primi pachetele compensatorii solicitate, unii dintre ei vor intra in greva foamei, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor din Industria…

- Doctorul Radu Ionescu, șeful Secției de Chirurgie Plastica de la Spitalul de Ortopedie și Chirurgie Plastica MedLife, a prezentat, intr-un videoclip postat pe contul de Instagram, un caz al unei foste paciente operate de falsul medic italian Matteo Politi. Va avertizam ca urmeaza fotografii șocante!…