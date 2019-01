Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va analiza indeaproape legea din Austria privind ajustarea alocatiilor copiilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii in ceea ce priveste compatibilitatea ei cu legea UE dar a...

- 14.213 copii care primesc beneficii sociale austriece si traiesc in Romania. Comisia Europeana a reactionat, luni, dupa ce in Austria a decis diminuarea alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat, aratand ca acestia trebuie sa primeasca ”aceleasi beneficii, indiferent de nationalitatea…

- De la 1 ianuarie, in Austria a intrat in vigoare modificarea legislativa care stabilește, in cazul muncitorilor straina, ca alocația pentru copii ramași acasa va fi redusa la nivelul din țara natala. Bucureștiul reacționeaza și anunța ca “autoritațile romane vor continua demersurile pe langa Comisia…

- Comisia solicita Romaniei si Bulgariei sa puna integral in aplicare legislatia UE privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE. Directiva instituie norme minime privind inghetarea bunurilor in vederea unei posibile confiscari ulterioare si privind…

- Parlamentul de la Viena a adoptat miercuri seara un proiect de lege care prevede ca imigrantii din alte tari ale Uniunii Europene care muncesc in Austria vor primi pentru copiii aflati in tara de origine alocatii adaptate nivelului de trai si veniturilor din natiunea respectiva, informeaza agentia…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație. Romania a fost gasita vinovata pentru neaplicarea directivei privind…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene va anunta pe 18 octombrie hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație.In data de 23 mai 2017, Comisia Europeana a introdus…