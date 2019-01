Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Marius Pașcan considera ca ordonanța anunțata de ministrul Justiției privind deschiderea unei noi cai de atac pentru cei condamnati de catre complete nelegal constituite reprezinta un act normativ pentru „amnistie și grațiere mascate”.„Sariți, oameni buni! La doi ani de la marșavia…

- Dupa ce a anuntat o ordonanta de urgenta care ar putea duce la rejudecarea tuturor dosarelor finalizate in ultimii patru ani la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, ministrul Justitiei afirma ca se va lucra si la o a doua ordonanta, pe tema protocoalelor.Tudorel Toader a spus, la Romania…

- Intrebat daca, in opinia sa, sunt temeiuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Iohannis pentru inalta tradare, Tudorel Toader a raspuns: „In 2006, in Romania a fost abrogata insulta si calomnia, mai tarziu chiar si adulterul. S-a abrogat atunci in numele libertatii de exprimare. Eu chiar le…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca, intr-o perioada rezonabila, ministrul Justitiei trebuie sa prezinte premierului Ordonanta pe codurile penale. „Balciul asta nu mai poate continua”, a comentat el, la Antena 3. Dragnea spune ca este necesar sa intre in vigoare cat mai repede Codurile Penale. „Eu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, afirma ca Ordonanta pentru amnistie si gratiere este necesara, pentru ca „deținuții din penitenciare nu au greșit atat de mult ca sa ii condamnam la moarte”. „Sunt decizii CEDO care stabilesc condiții minimale pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, la Palatul Cotroceni, o posibila Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea unor pedepse. Seful statului spune ca PSD nu a abandonat aceasta idee, desi in 2017, Ordonanta 13, care prevedea acelasi lucru, a scos romanii in strada. „Ar fi o catastrofa,…

- Chestionat de HotNews in legatura cu procedura de demitere a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, demarata miercuri de ministrul Justiției, Tudorel Toader, Christian Wigand, purtator de cuvant al CE pe partea de stat de drept și drepturi fundamentale, a declarat: „Comisia Europeana, impreuna…