- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a vorbit la RFI despre un semnal de o duritate fara precedent pe care Comisia Europeana și Parlamentul European l-au transmis unui stat membru prin Rezoluția privind statul de drept și raportul MCV. In evaluarea Ralucai Pruna cel puțin trei puncte ii sunt…

- ”Comisia Europeana intra intr-o zona politica care nu e justificata, pentru ca raportul e unul cu precadere tehnic. Am vazut o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care CE lucreaza cu statele membre”, a afirmat Tariceanu. El a criticat si adoptarea rezolutiei…

- "Și in rezoluția Parlamentului European și in raportul MCV apar cam aceleași lucruri. Romanii – majoritatea romanilor –(...) dorim sa fim europeni, sa construim o democrație solida, transparenta, pentru romani.

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Astazi, dupa ora 13.00, este așteptat votul in Parlamentul european asupra rezoluției ce privește Romania. Rezolutia referitoare la statul de drept din țara noastra vine dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care PE le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Votul va…

- Draft-ul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania contine critici dure la adresa guvernarii PSD-ALDE pe tema modificarii legislatiei penale, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestul din 10 august si cere aplicarea tuturor recomandarile facute de Comisia…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…