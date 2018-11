Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus le-a dezvaluit fanilor ca locuinta sa se numara printre miile de case distruse de incendiile care au provocat decesul a 31 de persoane in California. "(Sunt) complet devastata de incendiile care imi afecteaza comunitatea. Ma numar printre cei norocosi. Animalele mele si dragostea…

- Cantareata americana Miley Cyrus a declarat ca este ''devastata'' dupa ce locuinta sa a fost mistuita de flacarile care continua sa se extinda in statul California, informeaza luni Press Association. Vedeta americana in varsta de 25 de ani, a dezvaluit ca proprietatea sa…

- Incendiul care afecteaza comitatul Ventura, din California, SUA, a forțat vedetele din Malibu și Calabasas sa fuga din casele lor luxoase. Printre acestea se numara Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro și alte staruri. Toți au postat mesaje pe rețelele sociale in care povestesc prin cea au…

- Cel putin noua persoane au murit in urma incendiului violent din California, in timp ce statiunea Malibu este sub amenintarea unui alt focar care se propaga rapid. Celebritați, printre care Lady Gaga, Kim...

- Cantareața in varsta de 31 de ani a cheltuit 29,5 milioane de dolari pentru o casa cu cinci etaje din New York. Iata pe ce a dat banii!Apartamentul situat in zona exclusivista Welsh Chelsea, din New York, a fost deținut anterior de designerul Karim Rashid și i-a starnit imediat

- Kim Kardashian este considerata cea mai periculoasa celebritate cand vine vorba de cautarile online in 2018, potrivit unei firme de securitate cibernetica. Cu 118 milioane de urmaritori pe Instagram, 58 de milioane pe Twitter și o avere estimata la 351 de milioane de dolari, Kim Kardashian West este,…

- Cantareata americana Ariana Grande a vorbit public vineri pentru prima data despre moartea fostului ei iubit, rapperul Mac Miller, intr-un mesaj postat pe social media, relateaza Reuters sambata. Miller, de 26 de ani, a fost gasit fara constienta in locuinta sa din Studio City, California, unde a fost…