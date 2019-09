Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson și-a continuat declarațiile politice joi în fața viitorilor ofițeri de Politie chiar daca unei tinere care se afla chiar lânga el i s-a facut rau și s-a asezat. Lui Johnson i s-a atras atenția ca tânara nu se simte bine. El s-a întors…

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- Regina Elisabeta a II-a a aprobat miercuri planul premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul, releva o declaratie a organismului oficial de consilieri ai Reginei, cunoscut drept Privy Council, potrivit...

- Premierul britanic Boris Johnson nu propune o alternativa realista la ”plasa de siguranta” irlandeza (”backstop”), o dispozitie controversata din acordul Brexitului, isi exprima regretul Comisia Europeana (CE), relateaza AFP.

- Premierul Viorica Dancila a explicat, vineri, la Iasi, de ce a ales sa mearga prin Moldova cu elicopterul, in loc sa vina cu masina. Aceasta s-a scuzat, spunand ca este prima data cand face acest lucru si a motivat decizia prin faptul ca trebuie sa ajunga in mai multe judete din tara.

- Sotia premierului britanic Boris Johnson, Marina Wheeler, a vorbit despre diagnosticul de cancer de col uterin pe care l-a primit din partea medicilor si le-a implorat pe femei sa-si faca timp ca sa se testeze, potrivit The Guardian. Wheeler, in varsta de 54 de ani, de profesie avocat, care s-a casatorit…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii. Acesta este suspectat de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera…

- Fostul primar al Londrei si fost ministru de externe Boris Johnson a castigat detasat joi prima runda de vot pentru desemnarea viitorului premier britanic si lider al Partidului Conservator, el si alti sase candidati urmand sa se confrunte in runda urmatoare, relateaza agentia Reuters. …