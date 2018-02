Reactia arhitectului si structuristului care au executat proiectul de reabilitare a Pietei Badea Cartan

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții societații Building Technology, firma care ar fi trebuit sa modernizeze Piața Badea Carțan cu aproape 900.000 de lei, vin cu precizari in urma declarațiilor facute de Robu, marți. Va reamintim, primarul Timișoarei a spus ca va ajunge in instanța atat cu proiectantul, cat și…

- Dezvaluiri uluitoare in emisiunea Sinteza Zilei, moderate de Mihai Gadea, despre activitatea DNA Ploiesti, unde Mircea Negulescu, fost procuror al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, vorbea despre fabricare de dosare, dar si despre cum o va pati un sef de Politie.…

- Șantierul deschis in 1 septembrie, pentru modernizarea Pieței Badea Carțan, va fi inchis in curand. Fara sa aiba loc vreo modernizare. Aceasta, dupa ce, in noiembrie anul trecut, doua grinzi s-au prabușit pe șantier. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar incidentul i-a facut pe cei responsabili…

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Bacalaureat 2018. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care încep luni, sunt în afara legii, întrucât, potrivit Legii educatiei, examenul poate fi sustinut doar de

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, agenții s-au autosesizat in urma sesizarilor facute de tineri la intalnirea cu primarul Nicolae Robu, și au inceput mai multe controale printre taximetriști. „Astfel, in urma controalelor efectuate in toate zonele Timișoarei au fost…

- La protestul de duminica au participat aproximativ 100 de persoane, susțin polițiștii timișeni. Taximetriștii s-au adunat intr-o parcare din zona Stadionului „Dan Paltinișanu” și au plecat apoi in coloana prin oraș. Au fost supravegheați de polițiști, iar oamenii legii au notat cu atenție…

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- Cei doi edili au fost chemați de polițiști vineri dimineața, la sediul IPJ Timiș. Ambii au fost chemați sa dea explicații in dosarul porții de intrare in oraș, prabușite in toamna lui 2017, in Calea Lugojului din Timișoara. Atunci, un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața dupa ce construcția…

- Curtea Constitutionala a decis pe data de 23 ian. 2018 cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata de PNL si ICCJ privind modificarile facute de Parlament la Legea 304/2004, a organizarii judiciare. Legea 304/2004 este una dintre cele trei "legi ale justitiei", legi a caror…

- "Nu o sa iau decizia de a face un nou proiect al legii educatiei, in septembrie sa il depunem in Parlament, decat dupa consultari ample la nivel national. si apreciez sprijinul si implicarea Academiei Romane in acest proiect national. Cred ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu acest proiect…

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR asupra modificarii Legii administratiei publice locale Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale…

- La sfarșitul acestui an, un al doilea tramvai recondiționat cu 500.000 de euro s-a arcuit pe șine. Cei de la fosta RATT explicau atunci ca s-au rupt cateva șuruburi de la articulațiile burdufului. Explicații avea și primarul Nicolae Robu, de la primul incident de acest fel, petrecut la sfarșitul…

- Lucratorii compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au efectuat, in ultma zi din anul 2017, o actiune pentru depistarea celor care comercializau ilegal articole pirotehnice. Z. Laura, de 42 de ani, din Craiova, oferea spre vanzare, in ...

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

- Video-hitul anului: colinda pentru Dragnea și PSD Protestatarii care au manifestat in fața Palatului Parlamentului impotriva modificarilor legilor justiției au pus la cale o colinda pentru parlamentari și baroni. Printre cei vizați: Liviu Dragnea și Florin Iordache. Iata colinda transformata in…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Politistii IPJ Bistrita-Nasaud au ridicat, in urma unor 8 perchezitii domiciliare efectuate in comuna Zagra, 3 arme de foc, articole pirotehnice, tigari de contrabanda si peste 400.000 de lei, potrivit unui comunicat IGPR transmis sambata.Persoanele la locuintele carora s-au desfasurat perchezitiile…

- Reprezentanții Primariei Timișoara și cei ai Enel Energie au semnat in 18 decembrie un nou contract, potrivit caruia Enel trebuie sa furnizeze energie electrica de joasa tensiune incepand cu 1 ianuarie 2018 pana in 31 decembrie 2018. Conform documentului, primaria nu ar trebui sa plateasca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- In aceasta dimineața (ieri dimineața-n.r.), sub coordonarea Serviciului Investigarea Criminalitații Eonomice, politistii vranceni au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea si o perchezitie domiciliara in municipiul Barlad, județul Vaslui, la locuintele mai multor persoane banuite…

- Peste doua sute de politisti si angajati din penitenciare protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fata de subfinantarea din sistem. MAI a anuntat ca revendicarile sindicalistilor vor fi discutate in cadrul unei intalniri care va avea loc vineri. …

- Sindicalistii din Politie si din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor protesteaza miercuri in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, nemulțumiți de finanțarea sistemului. „Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii…

- Peste 3000 de persoane au fost eliberate din penitenciare in ultimele doua luni Din 19 octombrie pana in prezent au fost eliberate peste 3.000 de persoane din penitenciare. 833 de persoane au beneficiat de prevederile legii 169/2017 privind recursul compensatoriu referitor la eliberarile din penitenciare…

- Toate cele patru echipe de control ale ISU Banat au descins, marți, la comercianții de pe bulevardul Constantin Brancoveanu. Specialiștii au reușit sa controleze patru comercianți la care au descoperit 15 nereguli. Au aplicat 10 avertismente și 5 amenzi in valoare de 69.500 de lei. Pompierii…

- Mancare expirata si etichete fara traducere, in magazinele din Cluj. Amenzi de 27.000 lei Politistii locali au desfașurat o actiune de verificare a super/hypermarketurilor din Cluj-Napoca. Pe parcursul saptamanii trecute au fost verificați 18 agenți economici in ceea ce privește respectarea termenelor…

- Primarul Timișoarei anunța recent ca incep evacuarile in Piața Traian. El susține ca este o mare greșeala a administrației precedente aceea de clasare a proprietaților pe care primaria le are in Traian ca locuințe sociale și crede ca așa s-a ajuns ca piața respectiva sa fie una rau famata.…

- Procurorul general, atac dur la legile justitiei Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, sustine ca "Ministerul Public nu va abdica nici de la independența și nici de la fermitate. Independența conferita de Constituția Romaniei se apara cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse…

- UPDATE ORA 23.39 Deputații au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, votul final urmand sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. În cursul serii de miercuri,…

- "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin (6), statul se indreapta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de…

- "Domnul Busoi va trebui sa produca dovezi ale apropierii mele de vreun grup de interese, in caz contrar urmand sa suporte rigorile legii. Inteleg, pana la un punct, adversitatea politica si nevoia organica a domniei sale de a ma ataca pentru a se valida in functia pe care o detine, dar nu pot accepta…

- Live: Președintele lui FC Universitatea Cluj vine la Realitatea FM Președintele lui ”U” Cluj, Radu Constantea, este invitatul emisiunii ”1 la 1”, de la Realitatea FM Cluj, moderata de jurnalistul Carol Vlad. La emisiune participa și jurnalistul ZIUA de CLUJ, Robert Popa. Emisiunea începe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Aceasta mișcare nu inseamna, insa, ca vom scapa de bezna de pe strazile Timișoarei, pentru ca de distribuția energiei electrice se ocupa Enel. Reprezentanții primariei spera, insa, ca vom avea facturi de curent mai mici. „Vom achiziționa energie electrica de pe Bursa de marfuri. Anunțul…

- Parlamentarii PNL au parasit miercuri lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justiției, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor. "Nu vrem sa participam la un simulacru de dezbatere", a afirmat senatorul…

- Finanțarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din mai multe surse: Resurse propri ale angajatorilor; Sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice; Fonduri europene structural sau de investiții; Fonduri publice naționale aprobate in bugetul asigurarilor pentru…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Ministrului Justitiției i se cer masuri impotriva șefei DNA Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, Oana Florea, i-a trimis luni ministrului Justiției, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare…

- Tariceanu: Atitudinea doamnei Kovesi, o sfidare a instituției Parlamentului Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta…

- Acuzatii fara precedent la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, despre care un politician cu notorietate a precizat ca este manipulat de „Statul paralel” in numele unor interese obscure care ar fi puse inaintea interesului national.

- Peste 1.200 de detinuti au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care il contrazic pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta sustinea ca in prima luna…