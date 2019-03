Stiri pe aceeasi tema

- Filmul in care Ioasaf Boiciuc, starețul manastirii Cotmeana s-a dezlanțiut in timpul unei slujbe a devenit viral pe internet dar a și provocat reacția Arhiepiscopiei Argelului și Muscelului care a remis un comunicat de presa in care a anunțat ca va efectua o ancheta și ca starețul s-ar afla sub tratament…

- Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului considera limbajul staretului de la Cotmeana care i-a amenintat pe enoriasi ca le rupe dintii si i-a trimis sa se sinucida drept unul "necuvincios" si pune iesirile monahului pe seama tratamentului medical pe care-l urmeaza. Centrului Eparhial a dispus efectuarea…

- Arhiepiscopia Argesului si Muscelului considera limbajul staretului de la Cotmeana care i-a amenintat pe enoriasi ca le rupe dintii si i-a trimis sa se sinucida drept unul "necuvincios" si pune iesirile monahului pe seama tratamentului medical pe care-l urmeaza.

- Dupa ce, ieri, a circulat un video scandalos cu starețul Ioasaf, de la Cotmeana, Arhiepiscopia Argeșului si Muscelului a remis un comunicat de presa in care arata ca a fost dispusa efectuarea unei anchete. Totodata, biroul de presa al lui Calinic ofera ca posibila explicație a comportamentului starețului…

- Mai mult, i-a trimis sa se spanzure. S-a intamplat chiar la o slujba religioasa, cand credinciosii veniti la rugaciune s-au trezit ameninintati de staretul Ioasaf, sub numele de cleric, deranjat de foiala si murmurul adunarii. "Va dau si peste bot si va scot dintii!" Redam, mai jos, o parte din predica…

- Staretul Ioasaf de la Cotmeana (Ioan Boiciuc) a mai inregistrat un episod halucinant in sloboda sa cariera monastica. Deranjat ca in sfantul lacaș se vorbește, i-a iamenințat cu bataia pe enoriașii veniți la una din slujbele sale ca sa-și caute liniștea și i-a indemnat la lucruri necurate. „(…) Mergeți,…

