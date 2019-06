Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Lepa, ucigașul polițistului din Județul Timiș a fost gasit in aceasta dimineața spanzurat in celula sa din Penitenciarul de pe strada Popa Șapca din Timișoara, scrie Press Alert. Acesta era singur in celula. In acest moment se fac, inca, manevre de resuscitare. Marcel Ionel Lepa, care l-a impușcat…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat, marți, ca procedura de extradare a fostului primar al Constanței, Radu Mazare, ține acum exclusiv de autoritațile din Madagascar, precizand ca decizia extradarii va fi luata acolo."Acum procedurile țin exclusiv de autoritațile din…

- CSM discuta, marți, selecția unui nou procuror șef al Secției pentru Investigarea Magistraților, dupa ce Gheorghe Stan a fost numit judecator al CCR, la propunerea PSD."Ordinea de zi este stabilita de CSM, nu pot sa-mi dau cu parerea de cum sa fie. E normal sa fie profesionist", a spus Ana Birchall.…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca ministerul a trimis luni dimineata in Madagascar dosarul pentru extradarea lui Radu Mazare. Dosarul a ajuns deja la autoritatile malgase, in conditiile in care azi era data-limita pentru acest mecanism.

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a susținut o declarație de presa legata de extradarea lui Radu Mazare. ”Romania cere extradarea lui Radu Mazare. Astazi, 13 mai, dosarul de extradare...

- Ministrul interimar al Justitiei, vicepremierul Ana Birchall, a anuntat, marti, ca va avea o intrevedere cu presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Penitenciarelor, pentru a evalua situatia din ac...

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, suspendarea procedurilor de selectie a procurorului general al Romaniei si a celei pentru functia de procuror...

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat astazi, la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ca a fost elaborat un proiect de lege care prevede compensatii financiare pentru fostii detinuti care si-au executat pedepsele in conditii improprii in penitenciare. El a precizat ca nu a fost…