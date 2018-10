Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Eugenie (28 de ani) a uimit invitații la nunta sa, dupa ceremonia din Capela St. George, de pe domeniul Castelului Windsor. Ea s-a aplecat in fața bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, imediat dupa terminarea slujbei religioase. Același gest a fost facut și de Jack Brooksbank…

- De"i toatE lumea a"teaptE ca Meghan Markle "i prin:ul Harry sE devinE cat mai curand pErin:i "i chiar s-a speculat faptul cE Ducesa de Sussex ar a"tepta chiar acum unu, in realitate, lucrurile stau altfel.

- }n ultimul timp, foarte multE lume a vorbit despre faptul cE Meghan Markle "i prin:ul Harry urmeazE sE devinE pErin:i. Chiar dacE Ducesa de Sussex a ~mascat acest lucru, am pus mana pe cateva fotografii care vorbesc de la sine!

- In momentul in care Meghan Markle și Kate Middleton au intrat in familia regala, amandoua și-au accesorizat rochia de mireasa cu diademe pline de diamante, de-o frumusețe aparte, insa aceasta extravaganța nu le este permisa și prințeselor Beatrice și Eugenie, care sunt chiar nepoatele Reginei. Iata…

- Regina Elisabeta a II-a este de:inEtoarea unei averi impresionate, pe care trebuie sE o impartE cu multE aten:ie intre cei din familie. Mai nou, aceastE familie o include "i pe Meghan Markle, so:ia unuia dintre nepo:ii sEi, Prin:ul Harry.

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii ia modelul lui Harry și invita la nunta sa, care va avea loc pe 12 octombrie la Palatul Windsor, 1.200 de persoane din popor. Eugenie, verișoara prinților Harry și William, se va casatori toamna aceasta cu Jack Brooksbank, a anunțat Palatul Buckingham. Eugenie, in varsta…