- Mai mulți oameni din satul Sipoteni, Calarași, sunt nemulțumiți de faptul ca in trenul de pe ruta Ungheni – Chișinau nu sunt locuri suficiente, fiind nevoiți astfel sa stea inghesuiți.

- In loc sa urce in vagon, s-au așezat pe șine. Trenul diesel "Ungheni - Chișinau" a ramas blocat timp de doua ore in stația satului Sipoteni. Asta dupa ce pasagerii nemulțumiți de lipsa locurilor au format o bariera vie in fata garniturii.

- Mai multi calatori au blocat, timp de doua ore, trenul "Ungheni - Chișinau". S-a intamplat in statia din satul Sipoteni, Calarasi. Oamenii s-au pus in fata garniturii, de ciuda ca nu au locuri.

- Un tren a ramas fara frane și n-a mai putut stopa la Barlad. Sute de calatori au tras o spaima pe cinste. Trenul interregio 1661, pe ruta București Nord – Iași, trebuia sa ajunga la ora 10.30 in stația Barlad. Trenul a ajuns, dar n-a mai putut sa și opreasca in stație, fiindca i-au cedat franele, a…

- "Este adevarat, una dintre probleme este (...) infrastructura, am discutat despre autostrada Pitesti-Sibiu. Am explicat ca, intr-adevar, pe tronsonul doi si trei mai sunt probleme. Pentru a vedea exact care sunt aceste probleme, am trimis Corpul de control al primului-ministru, pentru a vedea care sunt…

- Marșul Centenarului a fost oprit la Prut de granicerii moldoveni. Peste 100 de unionisti care au mers 1200 de kilometri pe jos au fost blocati de autoritațile Republicii Moldova la vama Ungheni. Oamenii...

- ”Maia Sandu la gunoi, Andrei Nastase la pușcarie”. Astfel au fost întâmpinați astazi la Ungheni simpatizanții PAS, PPDA, PLDM și liderii unor ONG-uri subordonate acestora. Potrivit poliției, la acțiunea opoziției de dreapta au fost aduși în jur de…

- Un protest inedit a avut loc astazi la Ungheni. Un grup de 15 oameni au adus o vaca în fața barului care aparține liderului local al organizației Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Moraru Oleg. Acesta a luat în arenda piața de animale și pasari din oraș,…