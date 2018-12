Reabilitarea termică a caselor. Daniel Tudorache: Începem în 2019 Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, anunta demararea unui proiect unic la nivel national, si anume reabilitarea termica a caselor din sector, cu fonduri de la bugetul local. Primarul a facut acest anunt in cadrul unui interviu acordat DC News, in care a explicat faptul ca in 2019, dupa ce se va finaliza 100% programul de reabilitare termica a blocurilor, vor intra in program casele. "In 2019 incepem reabilitarea termica a caselor, dupa ce terminam blocurile. Aceasta pentru ca si ei platesc taxe si impozite, deci nu putem sa-i sprijinim doar pe cei care locuiesc la blocuri. Incepem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Culori in farfurie" este tema primei probe, iar cel care alege culorile și le repartizeaza pe celelalte echipelor concurente este chef Florin Dumitrescu, pentru ca in Ajun el a caștigat confruntarea pe echipe. "Culori in farfurie poate pune oricine, dar trebuie sa aiba și gust", este de parere chef…

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a explicat, in cadrul unui interviu acordat DCNEWS, care este stadiul lucrarilor de consolidare a cinematografului "PATRIA", de pe Bulevardul Magheru, un edificiu emblematic pentru Capitala. Consolidarea si modernizarea acestui cinematograf face…

- O discuție privind o Ordonanța de Guvern privind aministia și grațierea ar urma sa aiba loc in ședința de saptamana viitoare a Comitetului Executiv (CEx) al PSD, a declarat primarul sectorului 1, Daniel Tudorache. El a spus ca a cerut colegilor din CEx sa existe o astfel de discuție - "sa stim, ori…

- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6 din Municipiul București, a sarbatorit Centenarul Marii Uniri in inima comunitații.Un eveniment care a adus multa incantare bucureștenilor a fost aprinderea luminițelor in cel mai frumos parc al Capitalei: Parcul Drumul Taberei. Pe 1 decembrie, la…

- Decoratiunile stradale pentru Craciun din municipiul Falticeni al judetului Suceava arata ca niste chiloti imprimati cu braduti si stelute. Ciudatele ornamente au fost expuse si anul trecut pe stalpii de iluminat de pe bulevardul principal. Am incercat sa obtinem un punct de vedere si de la Primarul…

- In localitatea norvegiana Skjervøy, locuiesc 2.900 de oameni, dintre care 400 sunt romani. Mai exact, la fiecare 7 locuitori, unul este roman. Toți trag dupa salarii mai bine și un mod de viața decent. Localnicii se bucura de cabinete stomatologice, supermarketuri și cafenele Skjervøy a devenit mai…

- In cadrul unui interviu acordat miercuri DC News, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat: „In strainatate chinezii construiesc un pod in doi ani. Noi ne chinuim cu Podul Constanța. Are zece metri. In momentul de fața, se afla in subordinea Ministerului Transporturilor. Așteptam sa-l…

- Aurel Truța, 48 de ani, este un ardelean gospodar, care a plecat din Romania in 1999, in cautarea unui trai mai bun. In țara, avea un salariu echivalent a 150 de euro. A ales Spania pentru ca acolo avea un prieten. A inceput cu munca de jos, la cules de masline, apoi a inființat o firma de construcții.…