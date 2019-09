Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare și modernizare stradala demarate in municipiul Suceava in au mai fost finalizate intr-o zona centrala, puternic afectata de lucrarile de termoficare demarate anii anteriori.„Alți 737 de suceveni beneficiaza deja direct de programul de modernizare de la scara blocului, ...

- Guvernul se pregateste de prima rectificare a anului. Printre ministerele care pierd bani se numara si cel al transporturilor, de la care se vor lua 128,8 milioane de lei. Ministerul Transporturilor este unul dintre ministerele care nu-si atinge, sistematic, tintele de investitii asumate la inceput…

- Parcarea situata intre Strada Amurgului și Strada Ana Ipatescu a intrat de astazi in reabilitare. Vor fi schimbate bordurile, vor fi ridicate capacele de canalizare, iar la final se va turna asfalt. Lucrarea este realizata de societatea TBT Maf Invest SRL și costa 34.727 lei (fara TVA).

- Dupa cum v-am informat in mai multe randuri, la Campina se defașoara lucrarile de cadastru sistematic in cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara. Scopul acestui program este acela de inregistrare gratuita a imobilelor (case și terenuri) in sistemul integrat de cadastru și carte funciara. Lucrarile se…

- Dupa aproape trei ani de excavari si demolari, necesare construirii a doi kilometri din Autostrada Lugoj – Deva, pe malul Muresului, doar o fantana a fost crutata din constructiile care ocupau in trecut „Dealul Liliecilor”. In spatele ei a fost ridicat zidul urias de peste un kilometru pe care se sprijina…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, a anuntat ca traficul rutier pe cel de al doilea pod peste raul Suceava, ce face legatura cu zona comerciala a orasului, va fi reluat vineri seara, dupa ce s-a finalizat reabilitarea. Refacerea rosturilor de dilatare de la pod a demarat in luna mai…

- Iridex Group Plastic anunța ca stadiul lucrarilor pentru șantierele de reabilitate a amenajarilor de irigații de la Sinoe și Babadag se desfașoara corespunzator planurilor. Recent, pe data de 25 iunie a.c., a avut loc o vizita la fața locului a Ministrului Agriculturii, Petre Daea, alaturi de echipele…