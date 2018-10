Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, edilii inventariaza toate zonele de garaje care ar putea deveni parcari publice moderne. Intre timp, s-a inceput lucrul la refacerea unor trotuare si parcari din cartier. Unele dintre acestea nu au mai fost reparate de 20 de ani.

- Alexandra Chetrone (18 ani), Andreea Brostiuc (18 ani) si Raluca Panait (17 ani), eleve la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” si Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, coordoneaza o organizatie neguvernamentala la Galati, intitulata New York Crew, care promoveaza arta urbana, sportul…

- "Romanii s-au luptat pentru democratie, sunt un popor decent si curajos. Ii ignorati, doamna, de ce nu vreti sa va ascultati poporul? Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dumneavoastra? Acest Parlament vrea sa stie aceste lucruri. Ascultati-va poporul, romanii vor doar transparenta si integritate”,…

- Nuyina, un spargator de gheata urias comandat de Australia si construit la Galati in Romania, a facut primul pas pentru prima data in apa, trecand testul critic de plutire, anunta duminica postul australian ABC, potrivit Agerpres.

- Vineri, in jurul orei 22:20, un tanar in varsta de 20 de ani, din Oraștie, a condus un autoturism pe strada Unirii, din Orastie, din direcția Oraștie catre Sebeș, iar din cauza faptului ca nu a pastrat o distanța regulamentara de siguranța in mers fața de autoturismul condus din aceeasi directie…

- Gheorghe Gaston Marin indeplinea functia vicepresedinte al Consiliului de Ministri, insarcinat cu coordonarea ministerelor industriei grele, si, totodata, presedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.

- Investitia ”Reabilitare retea apa potabila Dn100mm–150 mm str. N. Alexandrescu, municipiul Galati“, realizata din surse proprii ale societatii Apa Canal S.A. Galati, se afla in prima sa etapa de derulare, care prevede inlocuirea retelei de apa existente cu o conducta noua, Dn 100 mm PEHD, pe tronsonul…

- Pentru incalcarea prevederilor legii 349/2002, modificata si completata cu legea 15/2016, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, politistii locali de la nivelul municipiului Galati au aplicat 259 de sanctiuni contraventionale, in suma de 33.150 de lei.