Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, i-a criticat joi pe care "care se joaca cu focul" refuzand vaccinarea, in cadrul primului "summit mondial" organizat la Bruxelles impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe fondul recrudescentei cazurilor de boli precum rujeola, relateaza AFP. "In contextul in care in…

- Ministrul sanatatii din Republica Democrata Congo, Oly Ilunga, si-a inaintat luni demisia in semn de protest fata de "presiunile" exercitate fata de introducerea unui al doilea vaccin impotriva Ebola "de catre actori care si-au demonstrat lipsa de etica", transmite AFP. De asemenea, Oly…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat miercuri cea mai recenta epidemie de Ebola din Republica Democrata Congo drept ''o urgenta de sanatate publica de interes international'', dupa ce mai multe cazuri suspecte au fost identificate in...

- Decizia OMS a fost luata la recomandarea unui grup de experti care s-a reunit miercuri la Geneva si ar putea debloca mai multe fonduri si resurse suplimentare pentru combaterea epidemiei. Potrivit estimarilor OMS, bugetul pentru primele sase luni ale anului este doar pe jumatate acoperit. Robert…

- Actuala epidemie de rujeola din Republica Democrata Congo a facut aproape la fel de multe victime ca celelalte doua epidemii de Ebola si holera combinate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a organizat miercuri o noua reuniune de urgenta asupra Ebola,

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat criza provocata de Ebola din Republica Democrata Congo Țo amenințare la adresa sanatații publice de interes internațional" (PHEIC), scrie BBC News.Cu toate acestea, OMS nu a cerut înca închiderea granițelor, declarând…

- "De la inceputul epidemiei (in august 2018), numarul cumulat de cazuri este de 2.382, dintre care 2.288 confirmate si 94 probabile. In total, exista 1.606 de decese (1.512 confirmate si 94 probabile) si 666 de persoane vindecate", a indicat joi buletinul zilnic al Ministerului Sanatatii."Un…

- În ciuda finanțarii de milioane de dolari și existenței unui vaccin eficient, Ebola se raspândește în noi provincii din regiunea Congo iar în aceasta luna epidemia s-a extins spre Uganda. Confruntata cu o epidemie care nu poate fi ținuta sub control și o serie continua de violențe,…