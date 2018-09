RCA, peste 80% din petitiile primite de ASF in primele sase luni de la clientii companiilor de asigurari. Asirom VIG, campioana la reclamatii

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la situația reclamațiilor de pe piața asigurarilor din Romania din prima jumatate a anului, iar capitolul rezervat pentru asigurarile auto obligatorii include cateva surprize. Astfel, romanii au depus 3.695…

- Peste 3000 de șoferi au reclamat asiguratorii RCA pentru nerespectarea condițiilor contractuale in prima jumatate a acestui an, iar autoritatea de supraveghere financiara (ASF) a soluționat in favoarea petenților peste 2.100 de reclamații (69,28% din totalul reclamațiilor), a anunțat joi autoritatea.…

- Un studiu realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) privind utilizarea canalelor alternative de vanzare de polite de asigurare de catre brokeri arata ca piata vanzarilor de asigurari online a fost de 64 de milioane de lei in 2017 si doar 29 de brokeri utilizeaza metodele electronice de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF - anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a demarat investigatii privind listarea DIGI, chiar daca aceasta a fost autorizata in Olanda. Reactia ASF vine ca urmare a unor declaratii pe tema Pilonului II de pensii lansate de consilierul Darius Valcov.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF - isi propune constituirea unui grup de lucru extins, din care vor face parte si asociatii din asigurari si din domeniul auto, pentru analiza noii legislatii privind asigurarea de raspundere civila auto (RCA), arata un comunicat transmis luni de ASF.

- Cinci societati de asigurare controlau, la finalul lunii martie, 59,51% din piata asigurarilor, iar Allianz-Tiriac a devenit liderul pietei, detronand City Insurance, potrivit raportului de piata publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul anului trecut, cele…

- Societatile de asigurare au subscris, in primul trimestru al anului 2018, prime brute in valoare de aproximativ 2,53 miliarde de lei, in scadere usoara (1,45%) fata de trimestrul I 2017, arata un raport publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF. „Primele brute subscrise…