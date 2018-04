RCA: 6 din 10 soferi circula pe strazile din Romania cu asigurari de la City Insurance si Euroins

Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, iar societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit unui…

- Piața asigurarilor din Romania a continuat și anul trecut tendința de creștere, primele brute subscrise de societațile de asigurare atingand valoarea de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, a anunțat luni Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Aproximativ 89% a fost…

- Piata de transport feroviar de calatori din Romania va deveni concurentiala intr-o maniera mult mai adanca decat pana acum, odata cu intrarea in vigoare a Pachetului 4 Feroviar, in 2019, iar posibila intrare pe aceasta piata a unor operatori occidentali de anvergura ai unor state vestice – care beneficiaza…

- Conform unui raport al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), în trimestrul lV. 2017, la nivelul pieței RCA, durata medie de plata a dosarelor de dauna este de 11,46 zile pe dosar. Din datele ASF rezulta ca cea mai mare durata medie de plata a dosarelor de dauna a înregistrat-o societatea…

- Conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in trimestrul lV. 2017, la nivelul pietei RCA, durata medie de plata a dosarelor de dauna este de 11,46 zile pe dosar. Din datele ASF rezulta ca cea mai mare durata medie de plata a dosarelor de dauna a inregistrat-o societatea City…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, se arata intr-o analiza realizata de Keysfin.

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) apreciaza ca formarea unui Corp al constatatorilor de daune independenti, la initiativa Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) ar provoca prejudicii majore atat asiguratilor, cat si pagubitilor si mediului economic…

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…

- O companie de asigurari de talie mare din SUA va intra pe piata asigurarilor auto obligatori (RCA) in a doua parte a acestui an, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). El a precizat pentru ZF ca nu este vorba de compania Wartford care…

- La inceputul acestui an, reprezentanti ai companiei Arch au comunicat ca sunt in curs de autorizare pentru a intra pe piata RCA din Romania. Arch, companie cu o capitalizare de 13 miliarde de dolari, intetntioneaza sa intre pe piata locala, prin intermediul unei firme pe care o detine in Gibraltar,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, la 28 februarie 2018, in crestere cu 25,73% fata de nivelul de la 28 februarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Educatia financiara din Romania se afla la un nivel modest, tara noastra ocupand locul 124 din 143 intr-un clasament global de evaluarea a statelor in functie de nivelul de educatie financiara, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele Autoritatii…

- Educatia financiara din Romania se afla la un nivel modest, tara noastra ocupand locul 124 din 143 intr-un clasament global de evaluarea a statelor in functie de nivelul de educatie financiara, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele Autoritatii de…

- Asiguratorul corporate CertAsig anunța primirea deciziei Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), din 14 martie 2018, de a o numi pe Maria Rangelova in poziția de Director General Adjunct al CertAsig. Din aceasta poziție de conducere, Maria Rangelova se va implica in afacerile din Bulgaria, va…

- 'Parlamentul a lansat, la sfarsitul anului 2016, o procedura de revocare a mandatului presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara' (n.a Misu Negritoiu), 'in urma masurilor luate dupa efectuarea, in 2015, a unei reevaluari a bilantului si a testului de rezistenta a sectorului asigurarilor in…

- Antreprenorii romani vor cauta, in acest an, solutii de iesire din afacerile mature pe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata. "Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Statul a jucat alba-neagra cu listarea Hidroelectrica, chiar a uitat de listarile promise, iar acest lucru nu este un element bun pentru piata, a declarat miercuri Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o conferinta de presa. "Cred ca faptul…

- Serviciul ”InfoTrafic” al Inspectoratului National de Patrulare anunta ca din cauza lipsei energiei electrice, semaforul de la intersecția strazilor București si M.Cebotari, nu va funcționa pina la ora 17:00. Totodata, la aceasta ora se circula cu dificultate pe bd.Ștefan cel Mare, tronsonul str.:Armeneasca…

- La data de 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP, informeaza ca in legatura cu efectuarea lucrarilor de avariere a apeductului, incepand cu data de 22.02.2018 orele 22:00 pina pe data de 23.02.2018 ora 05:00, pe str.M.Banulescu Bodoni, perimetrul strazilor: M.Dosoftei – Ștefan cel Mare, traficul rutier va fi cu obstacol,…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Ascendis, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a incheiat un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS) – Centrul de Excelenta al grupului Ipsos pentru Colectare Online si mobile de Date – cu scopul de…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Inspectoratul Național de Patrulare al IGP informeaza ca la aceasta ora pe teritoriul țarii traficul rutier se desfasoara in condiții de ceața densa, vizibilitate redusa, iar carosabilul este acoperit cu polei.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Ovidiu Wlassopol, a avut, joi, o intalnire cu George Adrian Dinca, Directorul General al Registrului Auto Roman, in cadrul careia au fost agreate de catre ambele parți susținerea in implementarea și derularea a trei proiecte importante cu…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu...

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…

- Misu Negritoiu, fostul sef al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor, urmand a oferi consultanta pentru tranzactii si va sprijini dezvoltarea strategiei de piata a companiei, la nivel local si international.

- Misu Negritoiu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura EY Romania in calitate de senior advisor, se arata intr-un comunicat transmis marti de compania de consultanta financiara.

- Misu Negritoiu, revocat de catre Parlament in luna mai 2017 din functia presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), se alatura uneia din cele mai mari companii de consultanta financiara si audit din Romania, EY, in calitate de Senior Advisor.

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Cele noua companii care vand poliție de asigurare auto RCA au inceput sa ofere și serviciul de decontare directa, care permite unui șofer pagubit sa-și repare mașina pe propria asigurare și nu pe polița celui din vina caruia s-a produs accidentul. Este un mecanism nou, opțional, pe care compania de…

- Piata asigurarilor nu e ferita de socuri si falimente in acest an. City Insurance, societate cu o situație financiara inca incerta, care detine 40% din politele RCA din Romania, lasa sub semnul intrebarii politele a circa doua milioane de clienti, in condițiile in care preluarea firmei de catre un investitor…