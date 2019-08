RCA: 3 "semnale" care anunta o toamna de posibila "criza" pentru piata de asigurari

Ce-si doresc copiii sa devina cand cresc: vlogger si influencer intra in topul carierelor visate

Peisajul global al pietei muncii se schimba galopant, cu profesii noi aparute in fiecare zi, procese de recrutare facute pe repede inainte, in goana dupa candidati, sau cu meserii in pericol sa fie inlocuite… [citeste mai departe]