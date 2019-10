RCA 2019, veşti proaste pentru şoferi. Sindicatele transportatorilor ameninţă cu proteste şi blocarea şoselelor RCA se va scumpi pentru 6-7 milioane de romani. UNTRR atrage atentia ca, in cazul modificarii legii, se vor recrea conditiile dezechilibrelor grave din piata RCA si tarifele vor creste accentuat pentru toti detinatorii celor 8,2 milioane de vehicule din Romania, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice. Cele mai importante modificari propuse prin proiectul de lege pentru modificarea si completarea legii urmaresc, printre altele, abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de vanzare ale politei de asigurare ce pot fi incluse de catre asiguratori in calculul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

