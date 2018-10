Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Viorel Ștefan și-a depus oficial candidatura, in Parlament, pentru funcția de președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). In prezent, funcția de președinte al ASF este ocupata de Leonardo Badea. Citește și: SURSE - Mutari BOMBA in Guvern: lista spectaculoasa a…

- "Aceasta solutie a fost discutata in cadrul intalnirii ministrului Justitiei cu reprezentantii Comisiei de la Venetia cat si in intrevederea avuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum stiti cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar modificarile…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, ca scrisoarea pe care prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis-o premierului Viorica Dancila se refera la legile justiției, cu „dorința ca partea romana sa aiba in vedere o eventuala modificare”,…

- ''Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania, in special evolutiile legislative privind legile justitiei si legile pentru Codul penal si Codul de procedura penala. Analizam amendamentele in ceea ce priveste conformitatea acestora cu legislatia UE si am transmis autoritatilor romane intrebari…

- "Nu suntem in niciun fel in aceasta situație și cei care au vanturat ideea activarii Articolului 7 nu ințeleg ceea ce se discuta la Bruxelles. Ieri am fost la Bruxelles și nici macar un singur om nu a vorbit despre aceste lucruri și nu pentru ca ar fi fost un gest lipsit de politețe ci pentru ca…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Gabriela Firea, primarul municipiului Bucuresti, a acuzat „echipele de postaci” ale PSD ca raspandesc comentarii negative la adresa ei, pe retelele de socializare, dupa ce a cerut demisia lui Carmen Dan la reuniunea liderilor PSD la Neptun, in acest weekend. Primarul recunoaste astfel in premiera…

- Sambata, 4 august 2018, ora 18.00, la Cinematograful „București” din Pitești este programat un film lansat in Romania in 2018, „L’atelier” („Atelierul”). Regia ii aparține lui Lauren Cantet, in rolurile principale jucand Marina Fois, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia și Melissa Guilbert.…