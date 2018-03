Stiri pe aceeasi tema

- Durata medie de solutionare a dosarelor de dauna pe piata RCA era la finele anului trecut de 39 de zile, un numar de 42.525 dosare platite (95,27%) fiind solutionate intr-un termen mai mic sau egal cu 3 luni, in timp ce cea mai lunga perioada de solutionare a fost inregistrata la Asirom VIG, de…

- "Pentru acest serviciu eu cred ca spre sfarsitul anului 2018, companiile ar trebui sa-si recalibreze modelel de calcul in asa fel incat sa fie gratuit", a continuat Constantinescu. El a precizat ca in cele sapte luni de cand a fost introdusa ca optiune suplimentara pentru polita RCA, decontarea directa…

- Dupa un an aparent slab, cu scaderi importante de venituri și un profit declarat aproape neglijabil in comparație cu dimensiunea afacerilor și cu rezultatele competitorilor, austriecii de la Vienna Insurance Group, anunța, pentru Capital, ca se uita foarte atent la eficiența costurilor și ca, acolo…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- Veste buna pentru Stefan Theodor Breten, din Constanta, acuzat ca a produs tragedia rutiera de la Doraly. Ieri, Judecatoria Constanta a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv a inculpatului cu masura arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile, de la data de 21 martie pana la 19 aprilie,…

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- Asigurarile, o industrie cu vanzari de 11 mld. lei anual, incearca sa-si faca loc in economie prin cresteri anuale de doua cifre. Trecerea pe profit a pietei in 2016, concomitent cu extinderea numarului de angajati pot fi pilonii principali pentru castigarea unei ponderi semnificativ peste nivelul de…

- MAI iși innoiește parcul auto. A fost publicat anunțul de organizare a unei licitații publice pentru autovehicule, in valoare de peste 100 milioane lei Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achiziția de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat…

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curațat pomi; in fabrica: aranjarea fructelor…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Anul 2017 a fost anul RCA in asigurari, arata datele publicate de firme din domeniu precum și estimarile Capital, confirmate din mai multe surse. Pe segmentul de asigurari generale, City Insurance și Euroins, firme care vand aproape exclusiv RCA domina clar clasamentul. Chiar și cu tot cu asigurarile…

- Presedintele Consiliului Judetean a semnat contractul de finantare a noii sectii de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care va fi amenajata intr-o locatie noua, intr-o cladire pe trei nivele. „Investițiile in spital reprezinta prioritatea mea la Consiliul Judetean. Ne-am indreptat…

- Laura Toporascu Au mai ramas doar doua saptamani pana la termenul limita de primire a dosarelor pentru selecția din Spania. Potrivit datelor oferite de Laura Toporascu, consilierul Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui, pana in prezent s-au inscris 20 de persoane.…

- Primaria Brașov a publicat anuntul de participare pentru contractarea de „amenajari in vederea autorizarii ISU in unitatile de invatamant pentru Colegiul National Economic Andrei Barseanu, corp scoala A si corp scoala B”. Obiectivul acestei proceduri este realizarea proiectelor tehnice si a celorlalte…

- Pentru a acoperi toate solicitarile de inscriere pentru elevii care locuiesc in zona Florilor, Primaria Brasov a lansat, luni, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de mansardare a Scolii Gimnaziale nr. 19. Obiectivul acestei proceduri este ca, prin mansardarea cladirii, sa se creeze spatii…

- Jose Mourinho nu va avea vacanta pe durata Cupei Mondiale din Rusia. Managerul clubului Manchester United va fi analistul postului Russia Today, si, conform unui comunicat al postului de televiziune, ”va da o perspectiva unica acestei competitii.”

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti, la CSM, ca nu este de datoria procurorilor cu functii de conducere sa calculeze termenul de prescriptie a dosarelor. "Toate dosarele care sunt mai vechi de un an de la inregistrare sunt supuse unui dublu control. In primul…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- Un judecator clujean propune inlocuirea dosarelor pe hartie pentru a scurta durata proceselor Judecatorul Andreea Chis, membru CSM, sustine ca e necesar sa fie introdus in strategia CSM dosarul electronic in instante, astfel incat cererea de chemare in judecata sa fie trimisa pe mail si sa nu mai fie…

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- Pe vremuri a avut mare succes la aradenii care voiau sa isi cumpere… de toate la preturi rezonabile. Cine nu a fost vreodata in Piata Soarelui? Cine nu si-a luat ceva de la comerciantii care te ofertau cu marfa lor variata? Dar afacerile s-au dovedit a fi neprofitabile pe termen lung. Asa ca, la un…

- ”Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie, timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ…

- Mirunette International Education a dat startul unui nou concurs din seria Mirunette Scholarship Competition dedicat celor mai ambitiosi elevi de liceu. "Ai ocazia sa castigi una din bursele partiale oferite de prestigiosul Colegiu Earlscliffe din Anglia. Nu rata oportunitatea de a studia la un colegiu…

- Luni are loc primul termen in dosarul Colectiv, primul dupa ce instanta a decis sa reuneasca dosarele in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei cu cei in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Termenul se va judeca la Tribunalul Bucuresti.

- Prognozata pentru finalul acestui an, punerea in functiune cu calatori a liniei de metrou din Drumul Taberei ar putea dura mai mult de jumatatea anului viitor. Termenul ar fi oricum mult mai optimist decat cel cuprins in ultimul program de guvernare, care estimeaza punerea in functiune efectiva abia…

- Indicele S&P mini futures a scazut cu pana la 3 procente, pana la 2.529 puncte, cele mai redus nivele de la inceputul lunii octombrie si pana acum. UPDATE 07.52 MSCI, indicele bursier pentru actiunile din zona Asia-Pacific (cu exceptia Japoniei) a pierdut 4,3 procente, cea mai mare corectie de dupa…

- Lidl trimite liceenii romani la studii in Germania si ii plateste cu pana la 1.800 de euro pe luna Lidl Romania lanseaza o noua ediție a programului Lidl Duales Studium, prin care le ofera tinerilor absolvenți de liceu oportunitatea de a studia in Germania, potrivit unui comunicat al companiei. Pentru…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Durata contractului de extindere si reamenajare a sectiei de Radioterapie este de sase luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, doua luni pentru proiectare si patru luni pentru realizarea constructiei. Investitia este complementara achizitiei de aparatura medicala specifica in valoare…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca la data de 31 mai 2018 expira termenul in care cetatenii isi pot privatiza locuintele. In contextul dat, primaria indeamna toti locuitorii sa-si exercite dreptul prevazut de legislatie si sa-si privatizeze apartamentele.

- Ministerul Educației Naționale (MEN) organizeaza, pana miercuri, 24 ianuarie, prin intermediul unui chestionar online, o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Chestionarul…

- Inspectoratul Judetean de Politie Arges a scos la concurs cinci posturi pentru incadrare directa din sursa externa. Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este 19 ianuarie. Ei bine, cea mai ...

- Pentru a prelungi durata de exploatare a cauciucurilor de iarna, soferii trebuie sa se tina cont de anumite lucruri. Orice detaliu este important, pornind de la montarea anvelopelor, stilul de sofat si pana la depozitarea pneurilor.

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- Dintre cele 150 de posturi libere, o suta sunt oferite pentru munca in camp si pentru ambalat in depozit, restul de 50 fiind doar pentru munca in camp, in randul carora sunt inclusi: un sofer de autobuz pentru transportul muncitorilor la locul de munca (categoria D si atestat), doi soferi…

- Consiliul Judetului Galati a aprobat, la sfarsitul anului trecut, indicatorii tehnico-economici si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes judetean “Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului…

- Romanii cu varsta peste 35 de ani vor fi ajutati sa se angajaze mai usor in tarile UE. Acest lucru este posibil prin intermediul proiectului „Reactivate”. Este vorba un proiect deschis persoanelor aflate in șomaj in varsta de peste 35 de ani și a angajatorilor cu nevoi de recrutare din toate țarile…

- La nivelul administrației locale campinene, 2017 a fost un an cu evenimente de-a dreptul incredibile. Primarul in exercițiu preda discipline tehnice la un liceu, șefa de la Achiziții Publice este transferata la Poliția Locala, Direcția Economica și Contabilitatea raman fara conducere pentru ca nu a…

- Casele de marcat cu jurnal electronic vor fi obligatorii pentru companiile mari de la 1 iunie 2018. Termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi este 1 august 2018, scrie capital.ro. Obligativitatea utilizarii de aparate de marcat cu…