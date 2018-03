RCA 2018: Anunţul ASF legat de decontarea directă RCA 2018: "Cu decontarea directa stam din ce in ce mai bine. De ce stam bine? Pentru ca personal ma bucur ca toata piata a inteles necesitatea introducerii acestui produs. De altfel, el este singurul produs destinat cumparatorului de polita RCA, adica asiguratului. Suntem la nivel de aproximativ 100.000 de polite vandute cu serviciul de decontare directa ceea ce arata faptul ca incepe consumatorul roman sa inteleaga necesitatea incheierii acestei polite. In ceea ce priveste decontarea unei companii, pentru ca aici poate fi o problema, noi monitorizam cu deosebit de multa atentie si constatam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- "Decontarea directa este singurul produs destinat cumparatorului de RCA. Suntem la nivelul de aproximativ de 100.000 de polițe vandute in serviciul de decontare directa ceea ce ne arata ca asiguratul roman incepe sa ințeleaga necesitatea incheierii acestui serviciu. Nu sunt procese intre companii pe…

- Cornel Coca Constantinescu, vicepreședintele ASF pentru piața asigurarilor, a spus ca pe piața asigurarilor RCA din Romania este interesata o mare companie din Statele Unite care a notificat deja ASF privind intențiile sale.

- Tranzacții straine cu paduri romanești. Grupul austriac Schweighofer a anunțat, luni, ca va vinde firma subsidiara Cascade Empire catre compania suedeza GreenGold Group. In prezent, Cascade Empire deține peste 14.000 de hectare de paduri, din șapte județe din Romania.

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa ca a vandut toate padurile pe care le detinea in Romania dar iși pastreaza toate activitatile de prelucrare a...

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- Asociația Ateliere Fara Frontiere (AFF) a dezvaluit pe 22 martie topul anual „Click-ul Verde 2017”. Clasamentul premiaza cele mai responsabile 20 de companii, din punctul de vedere al gestiunii Deșeurilor de Echipamente Electrice si Electronice (DEEE), care și-au respectat angajamentul…

- Asigurarile, o industrie cu vanzari de 11 mld. lei anual, incearca sa-si faca loc in economie prin cresteri anuale de doua cifre. Trecerea pe profit a pietei in 2016, concomitent cu extinderea numarului de angajati pot fi pilonii principali pentru castigarea unei ponderi semnificativ peste nivelul de…

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Titlu proiect: “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs” Proiectul “Consolidarea pozitiei pe piata a 2XDC CONSTRUCTING S.R.L. prin inovare de proces si produs”, cod MySMIS 105500, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- I. CONSTATARILE PRINCIPALE RETINUTE PENTRU ROMANIA In data de 7.03.2018, Comisia Europeana a lansat rapoartele de țara din 2018 și Comunicarea “Semestrul european 2018: evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice,…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Whiskey sau Whisky? Nu, nu este o greseala de scriere. Nu am mancat o litera si nici nu am fost prea darnica sa mai adaug una. Sunt doua variante de scriere ale aceleiasi bauturi. De ce? Ei bine, scotienii sunt mai „seci“ si prefera whisky. Irlandezii si americanii sunt mai darnici cu literele ce compun…

- Francezii de la AXA vor achizitiona compania de asigurari XL Group in schimbul sumei de 15,3 miliarde de dolari, in incercarea de a crea un lider mondial atat pe piata de asigurari pentru locuinte, cat si pe cea de asigurari pentru accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare asigurator…

- Ford Motor a anuntat ca va renunta temporar la 2.000 de angajati zilieri in Michigan, in cadrul unei transformari prin care trec fabricile din regiune, pregatindu-se pentru asamblarea camionetelor Ranger si a vehiculelor sport Bronco, potrivit Reuters. Concedierile vor incepe in luna…

- Yugo a fost mașina tradiționala a fostei Iugoslavii. Produs de Zastava incepand cu 1977, Yugo a ajuns și in Statele Unite, acolo unde un exemplar iși prelungește viața cu o grefa neașteptata: un motor V8 de 5.3 litri.

- Vesti teribile pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Anuntul a venit chiar din Statele Unite ale Americii. Acțiunile companiei Rovio, cea care se afla in spatele cunoscutului joc Angry Birds, au scazut cu aproape 10%, anunta Financial Times, citat de B1TV. Declinul vine dupa ce seful diviziei de gaming…

- Grupul de investitori chinezi HNA Group planuieste sa isi vanda participatiile din compania americana care detine zeci de hoteluri Hilton si alte proprietati, accelerand astfel planurile de a renunta la activele detinute pe plan extern, dupa o reglementare a guvernului chinez cu privire la investitiile…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Vanzarile bune inregistrate in ultimul trimestru al anului trecut de ultimul ceas conectat la Internet al celor de la Apple a propulsat grupul american pe pozitia de lider mondial al pietei accesoriilor conectate (wearable), arata un studiu publicat de firma de cercetare de piata IDC, informeaza AFP,…

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati Piata muncii din România se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati, iar specialistii arata ca fenomenul se va acutiza în urmatorii ani. Cu aceeasi problema se confrunta si judetul Galati, unde angajatorii…

- 13 rusi, printre care si un oligarh apropiat al lui Vladimir Putin, au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, pentru amestec in alegerile din 2016. Anuntul a venit de la procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta in acest caz.

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al…

- Doua cutremure in Romania in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) Primul seism a avut loc la ora 00:12, in Vrancea. A avut magnitudinea de 2.8 grade pe scara Richter si s-a produs la 137.6 kilometri adancime. Cel de-al…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Fotocredit: Hyundai Hyundai va prezenta versiunea electrica a lui Kona in data de 27 februarie. Anunțul vine insoțit de un teaser video ce nu face foarte multa lumina in privința detaliilor mașinii, dar ne introduce in atmosfera "electrica" ce va dominanta SUV-ului electrificat. Programat pentru…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro.China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o…

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- Veste buna pentru fanii lui Dinamo, venirea lui Gabi Torje la echipa antrenata de Vasile Miriuta este in prima faza o lovitura de imagine. Anuntul facut cu foarte putin timp inainte de reluarea sezonului a mobilizat suflarea dinamovista, iar discutiile cu privire la sansele de accedere in playoff…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- Fundasul roman Ionut Rada s-a despartit pe cale amiabila de clubul italian de fotbal Fidelis Andria, a anuntat gruparea de liga a treia pe site-ul sau oficial. Rada (35 ani) a jucat in acest sezon 20 de partide pentru Fidelis Andria marcand un gol, chiar duminica, in meciul cu Cosenza…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Laszlo Sepsi are șanse sa vina la Dinamo in aceasta iarna. Fundașul stanga de 30 de ani mai are 6 luni de contract cu Nuremberg. Fostul internațional roman are doar un singur meci in a doua divizie germana, insa Vasile Miriuța a anunțat ca-l vrea și ca a luat deja legatura cu el. "Cu Laszlo Sepsi pot…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Producatorul chinez de drone DJI a anuntat organizarea unui eveniment de lansare pentru un nou produs. Acesta va avea loc pe 23 ianuarie in New York si va fi probabil concentrat pe prezentarea unui nou model de drona pentru utilizatorii de rand. Primele detalii despre aceasta sugereaza ca este vorba…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile,…

- Intr-o lume despre care nimeni nu stie incotro se indreapta, unde frica de Apocalipsa este din ce in ce mai mare iar speranta pare aproape pierduta, artistul grafic roman Andrei Lacatusu si-a imaginat cum ar arata logo-urile marilor companii de tehnologie daca acestea ar fi decazut precum retailerii…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Produsul dominant este asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, iar stabilitatea pieței asigurarilor este dependenta de gradul de cuprindere, de tariful de prima și de eficiența activitații de despagubire, afirma Cornel Coca Constantinescu. ”Anul 2017 a inceput sub imperiul prevederilor OuG…

- Greg Steltepohl este un pionier în domeniul FMCG. El pierdut însa aproape totul dupa ce prima lui companie a trecut printr-o criza de proportii. Este cofondator al celui mai cunoscut brand de sucuri si smoothie-uri din Statele Unite, punând bazele afacerii împreuna…

- Pretul petrolului a inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 a inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran.