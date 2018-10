Stiri pe aceeasi tema

- PRIMELE PUNCTE… Etapa a 4-a a Diviziei Nationale de Seniori la rugby a programat, sambata dupa-amiaza, pe stadionul “Rulmentul”, meciul dintre RC Barlad si RCM Galati. Gazdele, antrenate de profesorul Ioan Harnagea, au facut un joc foarte bun si au reusit prima victorie din actuala editie de campionat,…

- Etapa a 4-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby a programat, sambata dupa-amiaza, pe stadionul „Flacara”, meciul dintre CS Navodari și RC Grivița București. Gazdele antrenate de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase au facut un joc bun și au reușit a doua victorie din campionat, cu punct…

- RUGBY INFRANGERE…Echipa de rugby RC Barlad a debutat cu stangul in editia 2018-2019 a Diviziei Nationale de seniori (esalonul secund din Romania), fiind invinsa, in deplasare, de CS Navodari, scor 48-8 (19-8). Medaliata cu bronz la Campionatul National de Rugby in 7, gruparea antrenata de profesorul…

- Echipa de rugby CS Navodari a realizat doua transferuri inaintea debutului in Divizia Nationala de Seniori: Claudiu Popovici - linia l si Alexandru Dan - linia a lll-a, ambii de la Stiinta Petrosani. Navodarenii antrenati de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase vor intalni sambata, 22 septembrie,…

- Cea de-a doua etapa din cadrul Campionatului National de Rugby 7 Divizia Nationala de Seniori, competitie rezervata echipelor din al doilea esalon valoric, s-a disputat pe stadionul Municipal din Galati, o runda in care s-a impus CS Navodari, urmata de Stiinta Petrosani si RCM Galati. Echipa barladeana…

- Stadionul „Flacara” din Navodari a gazduit meciurile primului turneu din Divizia Naționala de Seniori la rugby in 7. CS Navodari, deținatoarea titlului național, a reușit patru victorii, pierzand un singur meci, 14-15 (in ultimul minut), cu Știința Petroșani, caștigatoarea turneului. Iata rezultatele…

- TESTE… RC Barlad participa, astazi, la Navodari, la prima etapa din intrecerea de rugby in 7, la care participa 6 din cele 12 echipe din Divizia Nationala de seniori. Noul sezon al Diviziei Nationale de Seniori, rugby in 15, va debuta pe 15 septembrie. Pana atunci, rugbystii barladeni vor evolua in…

- Editia 2018 2019 a Diviziei Nationale de seniori, al doilea esalon valoric al rugby ului romanesc, va porni la drum, pe 15 septembrie, sub o noua organizare, ingloband si formatiile din Divizia A al treilea campionat din Romania . In noua formula, vor evolua 12 formatii, impartite in doua grupe de cate…