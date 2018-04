Stiri pe aceeasi tema

- In a treia etapa a returului Diviziei Nationale de Seniori la rugby, RC Barlad s-a impus, in deplasare, pe terenul celor de la RCM Galati, cu scorul de 26-18. A fost o victorie in care rugbistii antrenati de profesorul Ioan Harnagea au inscris patru eseuri, dintre care trei au fost transformate. De…

- Deplasarea fetelor de la UVT Agroland Timișoara la Bacau nu a fost deloc una de succes, dupa ce formatia a fost invinsa de Știința cu 3-1. Echipa oaspete a mers bine in primele trei acte, dar a cedat inițiativa rapid in setul al patrulea, in care formația gazda s-a desprins dupa primul time-out…

- Astazi, in derby-ul dobrogean al Diviziei Naționale de Seniori, dintre ACS Tomitanii si CS Navodari, disputat pe terenul "Mihail Naca" din strada Primaverii, victoria a aparținut tomitanilor, scor 22-17 (16-12). Pentru castigatori au marcat Alexe, Stefaroi si Boboc - cate un eseu, si Afloare - transformare,…

- Sambata, 31 martie, de la ora 13, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanta, se va disputa derby-ul dobrogean dintre ACS Tomitanii Constanta (antrenor Cristian Cojocaru) si CS Navodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase), contand pentru etapa a X-a a Diviziei Nationale de Seniori…

- Alin Laurențiu Andrei Doi jucatori de la Rugby Club Barlad se afla in Top 5 marcatori ai Diviziei Naționale de Seniori. Primul loc este ocupat de Alin Laurențiu Andrei, care in acest sezon competițional a inscris nu mai puțin de 67 de puncte. In fiecare an, la nivelul Federației Romane de Rugby se…

- In acest weekend, Rugby Club (RC) Barlad, echipa reprezentativa de rugby a Barladului, va disputa cel de-al doilea meci din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS), respectiv cea de-a zecea etapa. Partida se va desfașura sambata, 31 martie, pe terenul crelor de la RCM Galați. Meciul are o miza foarte…

- Lotul Național de Lupte Feminine a incheiat cu succes deplasarea din Japonia. Romania a participat pentru prima oara in istorie la Cupa Mondiala (Takasaki), unde s-a clasat pe locul 7. Vezi galeria foto + 12 + 12 Romania a facut parte din grupa B, alaturi de China, Mongolia și Belarus, in timp ce grupa…

- Meciurile etapei a IX-a din cadrul Diviziei Nationale de Seniori la rugby au fost reprogramate, din cauza timpului nefavorabil si a conditiilor in care se prezinta terenurile de joc.Partidele celor doua formatii dobrogene se vor disputa dupa urmatorul program: CS Navodari - CS Bucovina Suceava, vineri,…

- Cei mai buni 150 de sportivi din țara sunt așteptați, duminica, la Alba Iulia, pentru a participa la Campionatul Național de Marș. Competitia este organizata pentru Seniori, Tineret, Juniori 1, 2, 3 și Copii, la masculin și feminin, de CS Unirea Alba Iulia, in parteneriat cu Federația Romana de Atletism.…

- La sfarsitul acestei saptamani, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava avea programata a doua etapa din returul Diviziei Nationale de Rugby, pe terenul uneia din pretendentele la promovare, CS Navodari. Conducerea Federatiei Romane de Rugby a luat decizia de a amana meciurile din…

- • SCM Buzau – CSUAV Arad se joaca pe 5 aprilie, de la ora 11,00 Date fiind conditiile meteo nefavorabile, Federatia Romana de Rugby a decis amanarea meciurilor programate la sfarsitul acestei saptamani, din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori, a doua a returului. SCM Gloria Buzau va disputa…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 intalnirea, din deplasare, cu formația Știința Explorari Baia Mare, partida care a contat pentru a patra etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12. Meciul, disputat ieri dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Lascar…

- • RCM Galati – SCM Gloria 9-29 (6-15) Echipa de rugby de la SCM Gloria a inceput in forta returul Diviziei Nationale de Seniori. Intr-un meci disputat sambata dupa-amiaza, la Galati, rugbistii buzoieni nu le-au lasat nicio sansa gazdelor de la RCM si s-au impus cu scorul de 29-9, victorie cu punct bonus…

- Echipa de rugby CS Navodari s-a impus, sambata, in deplasare, impotriva celor de la CSU AV Arad, scor 42-12, in prima etapa a returului Diviziei Nationale de Seniori (DNS). Pentru dobrogenii antrenati de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase au punctat: Daniel Bejan - trei eseuri, Marian Nita…

- Echipa de rugby CS Navodari a debutat cu dreptul in returul Diviziei Nationale de seniori, invingand astazi in deplasare CS U AV Arad, in etapa a opta a competitiei.Rugbystii pregatiti de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase s au impus cu 42 12, realizand o victorie cu punct bonus, prin care…

- DEBUT… RC Barlad incepe returul Diviziei Nationale de Seniori (DNS) cu un meci greu impotriva celor de la Stiinta Petrosani. Partida se va disputa duminica, ora 10.00, pe stadionul “Rulmentul” din Barlad. Start de retur pentru RC Barlad. In prima etapa, rugbystii barladeni vor avea un meci extrem de…

- In etapa inaugurala a returului Diviziei Naționale de Seniori la rugby, CS Navodari va intalni, in deplasare, sambata, 17 martie, de la ora 10, pe CSU AV Arad. Plecarea dobrogenilor spre Arad este programata in aceasta seara, cu autocarul. In pauza competiționala, formația antrenata de Cristian Husea,…

- Dupa o pauza de cateva luni, impusa de sezonul rece, Rugby Club (RC) Barlad va disputa, in weekend, primul meci din returul Diviziei Naționale de Seniori (DNS). Partida se va desfașura sambata, 17 martie, incepand cu ora 10, pe Stadionul „Rulmentul” din Barlad, adversara urmand sa fie CS Știința Petroșani.…

- Duminica, in cadrul etapei a Vlll-a a Diviziei Nationale de Seniori la rugby, ACS Tomitanii Constanta (antrenor Cristian Cojocaru) s-a impus pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primaverii, cu scorul de 36-9 (17-3), impotriva echipei CSM Bucovina Suceava.Punctele constantenilor au fost marcate de Cristian…

- CSS Galati a participat in weekend cu 15 sportivi din grupele de performanta avansati si incepatori amtrenati de: Adriana Neofit, Ion Ene Mircea, Marian Patrichi si noua achizitie Gabriel Stanulet la cea de-a 50-a editie a Cupei Martisorului, un turneu international de judo organizat la Bacau. Rezultatele…

- Gorigym Barlad a „rupt” podiumul la Cupa BUSHIDO, obtinand 20 de medalii!! MANDRIA ORASULUI… Vineri, 9 februarie, Clubul de arte martiale Gorigym Barlad a participat cu un lot de 19 sportivi la Cupa BUSHIDO in Galati organizata de catre Federatia Romana de Budokai. Sportivii barladeni au „rupt” podiumul,…

- Sportivii de la CS Shobu Constanta au urcat pe podium si la Cupa Stefan cel Mare, de la Piatra Neamt, intrecere de Karate Kyokushin, disputata atat la kata, cat si la kumite, in organizarea CS Seishin Dojo Piatra Neamt, sub patronajul Federatiei Romane de Karate Kyokushin. Au participat peste 300 de…

- Dan Petrescu a adunat 95 de selectii pentru echipa nationala si a castigat cinci trofee, ca jucator, in tricoul Stelei. Astazi insa, e jignit de o mana de golani care sustin ca ar fi suporteri ai ros-albastrilor.

- In aceasta perioada, vicecampioana Diviziei Naționale de Seniori (DNS) la rugby, CS Navodari, iși continua antrenamentele pe Stadionul „Flacara” și in sala de forța in perspectiva meciurilor din retur.Dupa ce a reușit sa transfere doi jucatori din Superliga, Albert Știopei de la Dinamo București și…

- Sala de atletism din Complexul National Lia Manoliu din Bucuresti a gazduit sambata si duminica Campionatul National de atletism pentru seniori si tineret. CSU Galati si-a onorat participarea la aceasta competitie asa cum se cuvine. Cristi Nicusor Boboc, sportiv care are dubla legitimare Farul Constanta…

- Daca in ultimele doua meciuri, "casa" iesenilor s-a numit sala Dunarea din Galati, astazi iesenii se muta in Capitala pentru a intalni campioana tarii, Universitatea BT Cluj, care ocupa si acum locul I in sezonul regulat cu 29 de puncte din 16 meciuri. Meciul cu elevii lui Dan Silvasan, ar fi fost…

- Biroul Federal al Federatiei Romane de Rugby a acceptat, intr-o sedinta care a avut loc joi, solicitarea clubului CS Politehnica Iasi de a se retrage din SuperLiga CEC Bank, primul esalon valoric intern, si de a evolua din sezonul 2018-2019 in esalonul doi, Divizia Nationala de Seniori (DNS), informeaza…

- Lovituri date de echipa de rugby a SCM Gloria Buzau pe piața transferurilor in aceasta pauza competiționala. Formația buzoiana, aflata pe locul 2 la finalul turului in ierarhia Diviziei Naționale de Seniori, la 5 puncte distanța de liderul Tomitanii Constanța, a reușit, deocamdata, doua achiziții spectaculoase,…

- CS Navodari, vicecampioana Diviziei Nationale de Seniori la rugby, va disputa o partida amicala cu echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei. Confruntarea a fost programata miercuri, 21 februarie, si se va disputa fie pe stadionul "Flacaraldquo; din Navodari daca vremea va fi frumoasa , fie la Izvorani,…

- La inceputul lunii octombrie, delegația Romaniei reușea doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru seniori, ce s-a desfașurat in Statele Unite ale Americii. Intre medaliatele cu aur s-au aflat și trei canotoare din județul Suceava, Geanina Beleaga și Ionela Lehaci, caștigatoare in…

- Lotul vicecampioanei Diviziei Naționale de Seniori la rugby, CS Navodari, s-a reunit luni, 15 ianuarie, pe stadionul „Flacara”. Pentru rugbistii antrenati de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase va urma un program de readaptare la efort, cu patru antrenamente saptamanal, pe stadion si in sala…

- „Meciul cu Galați este un meci foarte important pentru noi. Trebuie câștigat neaparat, iar pentru noi nu exista alt rezultat decât victoria. Poate sa fie și un meci de moral, care sa ne ajute în viitor. Așteptam suporterii la sala ca sa ne încurajeze și sa ne ajute.…

- Clubul nostru a avut un an incarcat in care a obtinut rezultate foarte bune atat pe plan national cat si international. Am respectat traditia si am desemnat cei mai buni 10 sportivi din 2017. Legea a fost facuta de data aceasta de sportivele de la cea mai noua sectie, cea de haltere. Cea mai buna sportiva…