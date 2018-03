RBL: Romania pregateste tinerii pentru un viitor diferit de cel pentru care se pregatesc tarile dezvoltate

Stiri pe aceeasi tema

- Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) se numara printre companiile a caror instalatii se afla in Schema Europeana de Comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera (EU ETS), a achizitionat 1,3 milioane de certificate in vederea conformarii la regulile stabilite de Bruxelles, de la compania italiana…

- Casa Regala va oferi certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara.

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și baieții care il au.…

- Alexandru Tanaase, ministrul Justiției al Republicii Moldova va demisiona din funcție, dupa ce in presa de peste Prut a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat ulterior pentru frauda sistemului bancar moldovenesc. ”Am acceptat demnitatea de Ministeru…

- Faydee, starul australian care impreuna cu Shaggy, Mohombi si Costi au luat cu asalt topul Billboard, lanseaza un nou single si videoclip, „Crazy”. Piesa este produsa de austriacul Gon Haziri cu care Faydee a mai colaborat si la piesa „When I’m gone”. „”Crazy” este o piesa in care am mare incredere…

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Independenți și de ce mai multe ori pragmatici, tinerii din generația Z sunt hotarâți sa-și construiasca parcursul educațional conform propriului set de valori. Din acest motiv, nu e de mirare ca în fiecare an, peste 11.000 de tineri aleg sa mearga la studii în strainatate, fiind…

- Robotii pregatesc asaltul la celebrelele stele Michelin, acordate celor mai bune restaurante, scrie realitatea.net.In California, robotul Flippy a devenit starul unei bucatarii in care se pregatesc burgeri.

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Nepotul Regelui Mihai se pregateste de nunta. Fostul Principe Nicolae va face in Romania cununia religioasa cu Alina Binder, o tanara discreta, pasionata de aviatie. Au inceput deja sa...

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca Cola, finanteaza „Future Makers", un program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions. Programul „Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, care…

- Romania se numara printre țarile care se indreapta intr-o direcție greșita din punct de vedere economic. Potrivit Indicelui Saraciei, publicat de Bloomberg, tara noastra a urcat cu 16 pozitii fata de anul trecut. Si a ajuns pe locul 34, din 66 de economii analizate.Specialistii estimeaza o…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Gnohere a confirmat cu Lazio ca e in cel mai bun moment al carierei. Un atacant care n-a avut loc in prima divizie belgiana a ajuns in Liga 1 gras și a devenit un erou al FCSB, respectat de staff și de glorii ale clubului. "Acesta nu mai e un bizon! Ce am vazut in seara asta a fost o gazela!". Remarca…

- In perioada 9-11 februarie a.c. a avut loc la Sinaia "Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor", a carei tema principala a fost "Romania construita de tineri", unul dintre proiectele majore elaborat de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- Alexandru David, președintele celor de la Dinamo, a anunțat in aceasta seara ca fanii dinamoviști pregatesc o coregrafie nemaivazuta in Romania la derby-ul cu FCSB de duminica. "Sunt sigur ca fanii dinamoviștii vor specula momentul bun prin care trecem și vor veni in numar mare la stadion. Am ințeles…

- Conferinta tinerilor maghiari din Romania MIERT, care cuprinde mai multe asociatii din diferite parti ale tarii, a finalizat recent selectia a sase persoane care vor urma o stagiatura de cinci saptamani in Parlamentul European si vor lucra la cabinetul europarlamentarului Iuliu Winkler. Potrivit liderului…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a subliniat ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel. "Unul dintre motivele pentru aceste relatii bune este asemanarea popoarelor noastre. Exista o ampla comunitate de evrei ce au venit din Romania in Israel de-a lungul…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Președintele ALDE Pitești, secretar de stat in ministerul Energiei Robert Tudorache a participat, in acest weekend, la Școala de Iarna a TLDE de la Sinaia. Robert Tudorache a participat, cu aceasta ocazie, impreuna cu deputatul Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE la nivel național, de președintele ALDE,…

- Orange continua sa se diferentieze prin calitatea retelelor si prin experientele pe care le ofera clientilor. Pentru a-si asigura in continuare pozitia de lider pe care a stabilit-o deja la nivelul tehnologiei 4G, Orange face toate pregatirile necesare pentru lansarea tehnologiei 5G, care va permite…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „PES activists Romania este despre valori, idealuri,…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „Partidul Social Democrat este singurul partid din…

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Ești absolvent de liceu, vorbești germana și nu știi inca ce universitate sa alegi? Un retailer prezent in Romania dezvolta un program prin care le ofera tinerilor șansa sa urmeze cursurile Facultații de Comerț din Heilbronn, Germania. Pe parcursul programului de practica, studenții primesc un salariu…

- O noua firma a inceput procesul de inregistrare a unor marci cunoscute la OSIM. Se pare ca ar putea exista un nou jucator important in sectorul video. Iși pregatește Adrian Sarbu o reapariție in forța pe piața? Datele oficiale par sa indice puternic acest lucru.

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Romania TV si Antena 3 au fost cele mai urmarite canale de stiri sambata seara, cand zeci de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta fata de modul in care tara este guvernata.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, a criticat, intr-un discurs rostit cu ocazia Zilei Culturii Nationale, neajunsturile sistemului de educatie din Romania care este responsabil de faptul ca 40% dintre tineri sunt analfabesi social si functional.

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi marcheaza astazi ajunul Sfantului Vasile. De aceasta zi sunt legate multe traditii si obiceiuri populare.In seara de 13 ianuarie, dupa ce apune soarele, cetele de uratori pornesc din casa in casa cu "Plugusorul".

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Luna ianuarie se anunța una tensionata pentru Romania, „ tara care s-a luptat mult timp cu coruptia”, scrie New York Times. Cotidianul american scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- In 2018, tinerii din Slatina care se vor casatori vor primi 1.000 de lei din partea Primariei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali.Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Consiliul general al Comitetului Național privind Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) din care fac parte membri ai Guvernului, ASF și BNR, s-a intalnit in aceasta saptamana și a decis ca din a doua parte a anului viitor, BNR sa introduca un nou indicator care sa masoare și sa previna riscul sistemic.

- Simona Halep s-a antrenat pentru noul sezon WTA in Romania, alaturi de tehnicianul Darren Cahill. Dupa cateva saptamani petrecute in tara noastra, australianul s-a declarat foarte multumit de pregatirea pe care a facut-o cu numarul 1 WTA, precizand totodata ca marea provocare din 2018 pentru Halep va…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- Bulgarii au norocul de a trai intr-o parte a planetei dezvoltata din punct de vedere economic, insa inca nu pot trece pragul si intra in grupul statelor cu cele mai mari venituri in lume, in care se afla toate celelalte state din UE, cu exceptia Bulgariei, Romaniei si Croatiei. Asta arata o privire…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…