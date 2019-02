Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va face totul pentru a reusi destramarea Ucrainei, a acuzat vineri Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, cerand sprijinul Occidentului pentru deblocarea accesului in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre."Rusia va face totul pentru destramarea Ucrainei, pentru a diviza si…

- Rusia va face totul pentru a reusi destramarea Ucrainei, a acuzat vineri Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, cerand sprijinul Occidentului pentru deblocarea accesului in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre.

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- "Intotdeauna am fost de parere si am afirmat ca Marea Neagra ar trebui sa fie un loc pentru turism si afaceri", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, despre criza dintre Rusia si Ucraina in Marea Azov, potrivit Novinite, citat de Rador.

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat.'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia,…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat, informeaza Agerpres. 'Statele Unite doresc o relatie…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat marti, 4 decembrie, cu aproximaiv 15 apropiati ai militarilor capturati de Rusia in timpul unei confruntari maritime care a avut loc la sfarsitul lui noiembrie in Marea Neagra, promitandu-le ca va lupta pentru eliberarea acestora. „Nu se va face niciun…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…