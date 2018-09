Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol de lumina pe cerul Australiei. Mai multi soferi aflati in trafic si localnici din orasul Perth au reusit sa surprinda momentul in care "o minge de foc" traverseaza cerul. Oamenii de stiinta sunt...

- Seful guvernului de centru-dreapta si-a salvat marti pozitia sa de drept intr-un vot intern in cadrul Partidul sau Liberal, care este devansat in sondaje de opozitia laburista cu un an inainte de alegeri. Turnbull a intrunit 48 de voturi impotriva si 35 pentru in cazul ministrului sau de interne…

- Pilotul unui elicopter care participa la operatiunile de stingere a incendiilor de vegetatie din estul Australiei a decedat dupa ce aeronava pe care o pilota s-a prabusit in apropiere de orasul Woodburn din statul New South Wales, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Cel de al doilea pilot implicat in accidentul aviatic ce a avut loc sambata, pe timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava, se afla in coma, el urmand sa fie dus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, a declarat, pentru…

- Mai multe surse din guvernul Australiei au spus pentru postul de televiziune ABC ca sunt de parere ca SUA sunt pregatite sa bombardeze facilitațile nucleare ale Iranului. Totul s-ar putea intampla in luna august, iar Australia este gata sa identifice posibile ținte.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale din MAE, Monica Gheorghita, l-a primit, luni, pe noul ambasador al Australiei in Romania, cu resedinta la Atena, Kate Logan, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, ocazie cu care cei doi oficiali au apreciat dinamismul contactelor…

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU 0-1! A marcat Carrillo (18). AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Echipele de start: …

