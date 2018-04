Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un amendament care modifica Legea ANI care prevede ca faptele comise de persoanele aflate in functii si demnitati publice care duc la conflict de interese sau incompatibilitate se prescriu dupa trei ani de la savarsirea acestora.

- Șeful Senatului și liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca este necesar ca in Codul Penal sa existe o formulare exacta a abuzului in serviciu, care „sa nu permita interpretari și abuzuri”. Astfel, Tariceanu a afirmat ca definirea abuzului in serviciu va face obiectul dezbaterilor…

- Potrivit legii votate chiar de partidele politice, acestea beneficiaza de subvenție de la bugetul de stat. Aceasta se acorda in functie de numarul de voturi primite in alegerile parlamentare și dupa numarul de voturi primite in alegerile locale. In cazul aliantelor politice sau electorale, subventia…

- Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete vor vizita Republica Moldova pentru a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere cu UE și a monitoriza eficiența utilizarii sprijinului financiar din partea UE.

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon si inca doua in campionatul viitor.

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem si…

- Deși parea sa fie ordin de partid trecerea prin Comisia de Buget a Camerei (for decizional) a plafonarii dobanzilori ar miercurea urmatoare sa se voteze in plen inițiativa pornita de liberalul Daniel Zamfir, aseara proiectul a fost scor de pe ordinea de zi fara vreo explicație. Surse convergente au…

- Gradațiile de merit in invațamantul nemțean sunt sub semnul intrebarii anul acesta. Sindicaliștii spun ca, in prezent, se discuta criteriile de acordare pentru anul 2018, iar noutatea ar fi ca se dorește includerea unor noi categorii de cadre didactice, lucru nu tocmai agreat, intrucat este considerat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Senatorii vor putea sa depuna amendamente la legile Justitiei pana joi la ora 15:00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport in Comisia speciala, existand posibilitatea ca aceste acte normative sa intre in aceeasi zi pe ordinea de zi a plenului Camerei Superioare. Camera Deputatilor a adoptat marti,…

- Deputații USR s-au așezat in fața salii de plen, de-o parte și de alta a tribunei, purtand tricouri albe pe care scrie „fara penali in funcții publice”. A fost imposibil ”Am asistat din nou la un proces grabit, deși fiind luna martie, și aceste legi așteptand din decembrie, nu ințelegem…

- Deputatii USR se revolta dupa ce plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti reexaminarea proiectelor de modificare a legilor justitiei, in acord cu deciziile CCR. Deputatul Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile justitiei, anunta ca USR va contesta din nou la CCR cele trei legi, dar…

- Audierea in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor a directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, care ar fi trebuit sa aiba loc marti, in urma difuzarii de catre televiziunea publica a interviului cu Sebastian Ghita, a fost amanata. Anunțul a fost facut de presedintelei comisiei, deputatul…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa oficiala rus TASS, potrivit RTL.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede\'\' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii în Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita, simultan cu România TV,

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Broadcom Ltd a anuntat miercuri ca si-a retras oferta de 142 miliarde de dolari pentru achizitionarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, scrie Financial Times, preluat de Agerpres. Decizia vine la două zile după ce preşedintele Donald Trump a blocat preluarea Qualcomm…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna februarie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, se arata intr-un comunicat al AEP.Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul tau. Cati bani vei economisi In prima decada…

- Este scandal de amploare in Comisia de Cultura, dupa ce George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Camera, iar marti, cand anuntase printr-un secretar de stat ca va fi prezent, a absentat si l-a trimis…

- Academia Romana cere retragerea din Parlament a proiectului de lege initiat de PSD prin care se da liber la defrisari chiar si in ariile protejate si padurile virgine pentru a putea fi facute "lucrari de utilitate publica". "Ca urmare a propunerilor facute de specialistii din Comisia pentru…

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- Deputatul UDMR Mures Vass Levente a declarat luni, pentru AGERPRES, ca spera ca amendamentul referitor la neimpozitarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicilor de familie, adoptat in Comisia pentru sanatate din Camera Deputatilor, sa treaca si de Comisia de buget, astfel…

- Deputații USR din Comisia pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala – Bogdan Rodeanu, Dumitru Lupescu si Daniel Popescu, au Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – vizita de informare-documentare la Arhivele Nationale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,09% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Pe fondul continuarii volatilitatii politice,…

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- Moldova are nevoie de personalitați serioase care sa uneasca oameni cu idei diferite, pentru dezvoltarea conceptului de dezvoltare a țarii. Aceasta opinie a exprimat-o directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și de Securitate, fostul viceministru de externe Valeriu Ostalep, vorbind la…

- Emisiunii „Cooltura”, difuzata de TVR 1 si realizata de Mirela Nagat, i se va taia jumatate din timpul de emisie incepand cu 12 martie. Anuntul a fost facut de scriitorul Cezar Paul-Badescu pe pagina sa de Facebook. Prezentatoarea emisiunii a explicat ca, initial, s-a pus in discutie scoaterea „Cooltura”…

- Adrian Ursu a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Un profesionist, așa cum este Tudorel Toader , nu avea cum sa nu ofere acest set extrem de dens de argumente. Un astfel de set…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca marți, 20 februarie, in Comisia de munca, familie și protecție sociala a fost discutata, primind aviz favorabil, inițiativa legislativa prin care se modifica Decretul- lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din…

- O reducere acordata vizitatorilor vorbitori de araba de catre Muzeul Egiptean din Torino, nordul Italiei, a adus conducerea acestei institutii in mijlocul unei dispute politice, dupa ce ideea a fost criticata de catre partidul de extrema-dreapta "Fratii Italiei" (FdI), informeaza DPA. Duminica, purtatorul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere traiectoria ratei anuale a inflatiei pe termen scurt, iar riscurile asociate acestei perspective provin in principal din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, din conditiile de pe piata muncii si din evolutia preturilor, a anuntat…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca PSD-ALDE vrea sa ii transforme pe membrii Casei Regale in ”asistati social”, afirmand ca Mihai, Ferdinand si Carol ”se rasucesc in mormant vazand cum actualii membrii ai Casei Regale se lasa mituiti".

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- Moldova se afla la cel mai scazut nivel al relațiilor cu Rusia. Din punct de vedere economic, nu poate fi mai rau. Ramine doar sa se introduca regimul de vize și sa aderam la NATO. Astfel directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul viceministru al Afacerilor Externe…

- "Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila Verestoy a fost prezent, imediat dupa Revolutie, in toate etapele vietii noastre politice – pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentantii comunitatii maghiare, a UDMR, care a fost prezent in toate activitatea noastra, deschis la cooperarea…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid pare ca il face pe fostul premier tehnocrat "un dusman al PNL", de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2. In opinia sa, fostul premier ar trebui sa se alature liberalilor "pentru ca a avut…

- Premierul Japoniei a venit la București intr-o vizita istorica. A fost nu numai pentru Romania nu numai o premiera (japonezii nu ne-au binecuvintat pina acum la acest nivel), dar și o ocazie ieșita din comun de a intensifica relațiile economice cu una dintre puterile mondiale ale momentului.

- Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,62 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Este cea mai ridicata valoare inregistrata de euro in fata leului. Precedentul record a fost atins pe 29 decembrie 2017: 4,6597 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 16 ianuarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Euro a ajuns la 4,6599 lei, un nou maxim istoric, potrivit cursului afișat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , moneda naționala suferind in urma turbulențelor din Guvern și PSD, care s-au soldat cu demisia premierului Mihai Tudose . Luni euro era de 4,6256 lei pe unitate. De asemenea, dolarul…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care…

- Programul Prima casa, administrat de FNGCIMM, are o alocare de 2 miliarde de lei in 2018, in scadere fata de 2017 cand a fost de 2,5 mld. lei sau fata de 2016, cand bugetul pus la dispozitie de stat pentru acest program a fost de 2,94 miliarde de lei.

- Intalnirea de lucru a membrilor Comisiei de Cultura a Consiliului Judetean Constanta, alaturi de reprezentanti ai Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta la Complexul Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. ldquo;Impreuna cu presedinta comisiei , Nicoleta Bercaru si insotiti de reprezentanti…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…