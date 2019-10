Razvan Szilagyi, Raiffeisen AM: Bursa trebuie sa se digitalizeze. Promovarea pietei ne obliga la reforme

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia agenției de rating FTSE - Russell, comunicata în cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta, conform unui comunicat de presa.Potrivit acestuia, decizia vine…

- 'Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) saluta publicarea de catre FTSE a anuntului oficial cu privire la promovarea pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta. Acceptarea Romaniei in aceasta categorie confirma capacitatea tuturor participantilor la piata de a-si concentra…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, afirma Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata de agentia FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta Secundara, de la cel de Piata de Frontiera, ceea ce inseamna o recunoastere a progresului facut in ultimii ani de piata de capital din Romania. "Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru…

- Grigore Filip, directorul general al Aerostar Bacau, a achizitionat, in sedintele de tranzactionare din 18 si 19 septembrie, 50.216 de actiuni ARS pentru suma totala de 251.080 de lei, reiese din raportarile companiei la Bursa de Valori Bucuresti... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis miercuri pe plus, iar valoarea totala a tranzactiilor a crescut de peste trei ori fata de sedinta precedenta, pana la 57,53 milioane de lei (12,17 milioane de euro) potrivit Agerpres. Actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi…

- Paradoxul pietei romanesti de capital este ca prea putini investitori au fost prezenti in piata intr-un moment in care vorbim de maxime istorice pentru anumiti indici, este de parere Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Societatea Energetica Electrica S.A. a transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ASF , Bursa de Valori Bucuresti BVB si Bursa de Valori Londra LSE un raport in care anunta schimbari in conducerea companiei Electrica S.A.Astfel, raportul informeaza ca, "in data de 2 august 2019,…