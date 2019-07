Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil ar urma sa se pregateasca de nunta, daca e sa dam crezare zvonurilor aparute in mediul online, zilele acestea. Ce spune colegul sau, Razvan Simion, de la "Neatza cu Razvan și Dani".

- Dani Oțil are de ceva vreme, o relație cu modelul Gabriela Priscariu, iar de cand și-au asumat relația, s-au facut tot felul de speculații pe seama unei eventuale casatorii. Razvan Simion a facut primele declarați despre acest subiect. Dupa ce actorul Mihai Bobonete i-a raspuns lui Dani folosind cuvintele…

- Presa a bubuit dupa ce, in mediul online, s-a propagat o informația conform careia Dani Oțil s-ar pregati de nunta. Acum, colegul lui, Razvan Simion, lamurește situația și chiar explica de la ce eroare au pornit toate speculațiile.

- "Pentru ca ne știm de cand mancam carnaciori in bucataria lui minuscula... Pentru ca jucam fotbal uneori... Pentru ca am leșinat de ras si cand avea o țeava in plaman, in spital... Pentru ca venea la Neatza si ne incarca pe toti ca o baterie externa... Pentru ca ia rasul in serios...", a afirmat…

- Incepand de luni, 17 iunie, matinalii de la Antena 1 puncteaza o noua premiera in televiziune. Gasca vesela de la Neatza cu Razvan si Dani paraseste platoul de televiziune si se muta in Delta Dunarii pentru o saptamana. „Avem emotii cum rar am avut in ultima vreme pentru aceasta plecare in Delta. O…

- Realizatorul TV Dani Otil (38 de ani) a marturisit ca, desi este o fire competitiva, nu este intr-o competitie profesionala cu Razvan Simion, alaturi de care prezinta de 11 ani matinalul „Neatza cu Razvan si Dani“, de la Antena 1

- Plecarea Flaviei Mihașan in concediu prenatal a produs, in urma cu doua luni, schimbari in schema matinalului de la Antena 1. Ramona Olaru, tanara nou-venita, spune ca s-a integrat rapid in noua echipa, dar mai are de lucrat la cerințele impuse de colegul Razvan Simion. Noua vecina de la "Neatza cu…

- Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a dezvaluit cum a aflat ca este insarcinata. Aceasta a avut pofte ciudate la ora cinci dimineața. Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Caplescu, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara. Tanara a dezvaluit…