- Mașina fostului deputat Constantin Țuțu circula fara impedimente cu geamurile portierelor din fața umbrite chiar in fața agenților de patrulare. Automobilul a fost surprins la intrunirea tineretului democrat, care a avut loc pe 2 iunie la complexul etno-cultural Vatra, scrie Ziarul de Garda .

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din…

- Cantareata a marturisit ca mai intai vrea sa fie mireasa, abia apoi va ramane insarcinata. Iubitul ei, Razvan, are doi copii, dar isi mai doreste mostenitori. Intr-un interviu pentru emisiunea Teo Show, de la Antena 1, Lidia Buble a facut declaratii despre povestea de iubite pe care o traieste cu Razvan…

- Un copil in varsta de 4 ani a fost accidentat grav, luni seara, de o masina, in timp ce traversa neregulamentar DN 17C, accidentul avand loc in localitatea Cepari, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de...

- Mai mulți cercetatori de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie au realizat o simulare pentru a stabili cat de eficiente ar fi mașinile autonome pentru traficul urban. Cercetatorii au programat o flota de mașini robotizate in miniatura sa se conduca singure pe un circuit cu doua benzi pe sens…

- Momentul in care o mașina a fost lovita de tren pe strada Albișoara din Capitala a fost surprins de o camera de supraveghere. In urma impactului nimeni nu a avut de suferit.Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de catre purtatorul de cuvant al IGSU, Liliana Pușcașu.

- Un barbat de 50 ani, din localitatea Derșida, județul Salaj, care se deplasa cu o autoutilitara in Sacașeni, a accidentat doua minore din localitate, de 11 și 13 ani, care deplasandu-se cu bicicletele nu s-au asigurat corespunzator la patrunderea pe DN 1F de pe o strada secundara. Accidentul a avut…

- Registrul Auto Roman lanseaza aplicatia gratuita „ISTORIC VEHICUL” prin intermediul careia orice persoana care detine sau intentioneaza sa achizitioneze un vehicul poate verifica istoricul acestuia (conditia fiind ca masina sa fi trecut cel putin o data pe la RAR). Aplicatia este disponibila pe site-ul…