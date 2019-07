Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan a nascut in urma cu trei saptamani și deși cele mai multe femei raman cu burtica o perioada mai lunga de timp, vedeta arata perfect. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” de pe Antena 1 a postat o imagine pe Instagram in care iși etaleaza silueta de dupa naștere. View this post…

- Zeci de mii de tineri vor participa, zilele acestea, la cel mai mare festival de la malul marii, lucru ce a dat naștere unei discuții spumoase in platoul emisiunii ”Neatza cu Razvan și Dani”.

- Maine incepe cea de-a treia editie a festivalui de muzica de la malul marii, Neversea. Peste 200 de artisti vor urca pe scenele amplasate pe plaja Neversea, printre care Afrojack, ATB, G-Eazy, Jessie J, DJ Snake si multi altii. Am strans laolalta toate...

- In aceasta perioada a sezonului, cand foarte multi cetateni pleaca in concediu sau intr un weekend de relaxare, ne asteptam la o afluenta mare de public catre zona litoralului romanesc, zonele cu verdeata din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Potrivit ISU Dobrogea,…

- IN STARE GRAVA… O femeie din Vaslui a ajuns la Spitalul de Urgenta din Constanta dupa ce a fost victima unui accident rutier, produs in statiunea Eforie Nord. Maria Paraschiv, in varsta de 61 de ani, muncea de trei ani in statiunea de la malul marii. Ieri, in timp ce se ducea la serviciu, femeia [...]

- Rockerii de la Next Star, Sebi și Dani, ne-au pus sangele in mișcare, in ediția de luni a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani. Cei doi puști talentați și plini de energie au cantat, live, melodia „Shoot to Thrill”, a trupei AC/DC.

- Alexandru Ilinca, ultimul opincar din Oltenia, se incapațaneaza sa-și duca meșteșugul mai departe, iar astazi a fost invitat de onoare la Neatza cu Razvan și Dani, unde a vorbit cu drag despre activitatea sa.

- Neatza cu Razvan și Dani. In preadolescența, stima de sine a copiilor are de suferit. Este important sa știm ce se intampla cu ei in aceasta perioada și cum ii putem ajuta sa treaca prin ea.