- Ultima sa piesa a Lidiei Buble e pe cale sa devina hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare. Acum, in premiera la Neatza cu Razvan și Dani, artista a adus și videoclipul piesei „Undeva la mijloc”.

- Floriana Iacob, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, din Complexul Sportiv "Baza Noua" din Siliștea Snagovului, alaturi de Ana Mirela Țermure antrenor lotul național de atletism, ne dezvaluie secretul aruncatului cu sulița.

- Și-au incercat norocul pe scena de la ”X Factor”, unul in 2012, altul in 2013, au ramas in branșa asta, iar acum Uddi și Florin Ristei au facut spectacol la ”Neatza cu Razvan și Dani”, intr-un duet de excepție.

- Tot mai mulți telespectatori aleg sa iși inceapa diminețile alaturi de gașca vesela de la Neatza cu Razvan și Dani, ce saptamana aceasta s-a reintors in platou, dupa o serie de transmisii memorabile din Delta Dunarii.

- "Singurul element pe care chiar as vrea sa il discutam public... Ieri, in urma unui demers absolut legitim pe care l-am facut, am avut o audiere cu presedintele INS. Am facut un recensamant. Este foarte important ce am aflat. Am aflat cati suntem, ce ne spune INS, dar am mai aflat ceva important,…

- Scoala Gimnaziala nr. 22 din municipiul Galati a fost modernizata si reabilitata printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de peste 2,7 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa, vineri, de Biroul de presa al Primariei municipiului Galati. Potrivit sursei citate, in cadrul proiectului,…

- Elevii și studenții au un mare stres in aceasta perioada. Unii dau Bacalaureatul, iar alții susțin examenele de la facultate. Sunt cateva dintre alimentele care imbunatațesc memoria și capacitatea de concentrare.

- Weekendul recent incheiat l-a convins pe Dani Oțil sa candideze la viitoarele alegeri prezidențiale. Prezentatorul matinanului „Neatza cu Razvan și Dani” a facut anunțul oficial in aceasta dimineața, la inceputul show-ului.