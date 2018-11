Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Romanii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru un pachet de țigari, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 sau chiar mai devreme. Cauza va fi majorarea accizei la produsele de tutun pana la un nivel minim acceptat de catre Comisia Europeana. Ministerul de Finanțe va publica in perioada…

- Pe contul sau de Instagram, Betty Stoian a publicat primul tablou de familie: ea, alaturi de soțul ei, Catalin Vișanescu și baiețelul lor, proaspat nascut ieri, Matthias Ștefan. Proaspata mamica a transmis și un mesaj extrem de emoționant. „Te iubim mult, Matthias Ștefan! Cuvintele nu iși au rostul…

- Un roman se afla printre marinarii rapiți in largule apelor nigeriene. Un vas care naviga sub pavilion elvețian a fost atacat de pirați in largul apelor nigeriene. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe din Berna. Conform informațiilor transmise de AFP, 12 din cei 19 membri ai echipajului au…

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News, transmite Reuters. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice,…

- Ministerul de Finanțe a dat, in sfarșit, avizul pe proiectul de hotarare privind alocarea celor 5 milioane de euro pentru finalizarea stadionului Municipal din Targu-Jiu Mihai Weber s-a interesat la Minsterele de Finanțe și Dezvoltarii de stadiul documentelor. Deputatul da asigurari…

- Un elicopter al securitatii civile, cu noua persoane la bord, s-a prabusit vineri in timpul unui zbor de antrenament intr-o zona montana din centrul Japoniei, a anuntat Ministerul nipon al Apararii, relateaza AFP. Imaginile transmise de televiziuni au aratat epava aparatului inconjurata de copaci in…

- Administratia Prezidentiala a adus precizari cu privire la rectificarea bugetara, in urma declaratiilor ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si a prezentat situatia cheltuielilor si a platilor angajate. In ceea ce priveste lipsa comunicarii intre Administratia Prezidentiala si Ministerul de Finante,…