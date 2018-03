Stiri pe aceeasi tema

- David Corneliu Turturean, elev in clasa a IX-a la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, continua sa uimeasca si in acest an prin performanțele sale scolare.Dupa ce anul trecut a bifat o reusita cu adevarat remarcabila prin calificarea la un numar record de olimpiade, si anume ...

- Clubul ACS Poli Timisoara a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile lui Razvan Rat, contractul fiind valabil pana in vara.Fundasul stanga a fost prezentat oficial in prezenta presedintelui clubului, Radu Birlica, si a directorului sportiv Adrian Neaga. “Am ales Poli Timisoara pentru ca…

- Razvan Rat, liber de contract, s-a antrenat in ultima luna cu Dinamo, dar a ales sa joace pentru Poli Timisoara. Fundasul stanga a fost prezentat la noua echipa. "E simplu. Am ales Poli pentru ca cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru…

- Deși se antreneaza de o luna cu Dinamo, Razvan Raț, 36 de ani, va semna cu ACS Poli Timișoara! Fundașul stanga va semna un contract valabil pana la finalul sezonului. update 15:25 Potrivit surselor GSP.RO, Dinamo nu i-a facut nicio oferta lui Raț, șefii clubului alb-roșu dorind promovarea lui Vlad Olteanu…

- Fostul international roman Mirel Radoi a devenit, miercuri, noul manager sportiv al echipei nationale under 21 a Romaniei, informeaza frf.ro. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala U21 si sper ca…

- Fostul international Mirel Radoi este noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, a anuntat miercuri site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala…

- Tensiunile de la Dinamo devin din ce in ce mai accentuate dupa ce directorul sportiv Ionel Danciulescu a anunțat ca e gata sa paraseasca echipa din "Ștefan cel Mare". Declarațiile lui "Danciu" n-au fost gustate de Cornel Dinu, care l-a atacat pe fostul atacant al "cainilor". "El a mai facut o astfel…

- Dinamo se chinuie in subsolul play-out-ului, iar pe Ionuț Negoița nu-l mai intereseaza soarta echipei. Chiar și așa, finanțatorul are de gand sa faca o ședința mare cu angajații clubului din Ștefan cel Mare. Una dintre temele de pe ordinea de zi va fi daca fundașul stanga Razvan Raț, 36 de ani, va semna…

- Scene șocante la o partida de fotbal din campionatul Greciei. Derby-ul etapei a 25-a, PAOK Salonic-AEK Atena, s-a incheiat intr-un haos total. Fotbaliștii echipei vizitatoare au refuzat purși simplu sa termine meciul.

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo: ”Este bine, are entuziasm!”. Ramas fara contract, dupa ce s-a desparțit de gruparea spaniolr Rayo vallecano, internaționalul roman Razvan Raț se antreneaza alaturi de jucatorii de la Dinamo. Ajuns la 36 de ani, Razvan Raț trage tare la ședintele de pregatire ale ”cainilor…

- In „Stefan cel Mare” se viseaza frumos! Razvan Rat (36 de ani) si-a incheiat socotelile cu Rayo Vallecano, iar „cainii rosii” spera ca fostul capitan al echipei nationale va accepta sa evolueze in tricoul alb-rosu, mai ales ca, de cateva zile, acesta se antreneaza alaturi de Dinamo. Ionut Negoita i-a…

- Cosmin Contra (42 de ani) a inceput cariera de antrenor la Poli Timișoara in 2010, insa a fost inlocuit cu Dusan Uhrin Jr. in plin campionat, desi nu pierduse vreun meci cu formația banațeana. Actualul selecționer al Romaniei spune acum ca a altul a fost motivul pentru care patronul Marian Iancu a decis…

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo și urmeaza sa semneze zilele viitoare. Fundașul ar fi a doua repatriere importanta a dinamoviștilor, dupa Torje. Bomba in Ștefan cel Mare! Razvan Raț imbraca de trei zile tricoul alb-roșu și este sub comanda antrenorului Florin Bratu, așa cum GSP.ro a anunțat inca…

- Suporterii echipei UTA protesteaza, dupa numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic. Clubul UTA a anunțat mutarea pe site-ul oficial. ”Popica” a activat ultima oara la Timișoara , rivala de moarte a aradenilor. “Ținand cont de ultimele rezultate și de situația din clasament, clubul UTA a luat…

- Razvan Raț (36 de ani) s-a antrenat in ultimele doua zile cu Dinamo, dar neaga ca ar fi discutat ceva concret cu șefii "cainilor". "Eu aveam nevoie sa ma antrenez, am vorbit cu Florin Bratu și i-am cerut permisiunea de a ma antrena cu ei. Atata tot, nimic mai mult. Nu exista o oferta. Nici de la ei,…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- Astazi s-a intrunit Comitetul Executiv al FRF care a decis cateva lucruri majore, dar și unele inedite. In primul rand, a fost amanata partida din "sferturile" Cupei dintre Craiova și Dinamo. Liga a 2-a și Liga a 3-a au fost și ele amanate, meciurile urmand sa se joace pe 28 martie. Motivul comun a…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, ca Adunarea Generala a decis ca doua cluburi din Liga I sa poata solicita arbitri straini la meciul direct daca se pun de acord, dar a precizat ca decizia finala va apartine conducerii Federatiei Romane de Fotbal.…

- Fostul fotbalist Florin Bratu a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa in care a fost prezentat oficial la conducerea tehnica a echipei Dinamo, ca a sperat sa preia fomatia alb-rosie din momentul in care a inceput meseria de antrenor "Am contract un an si jumatate si sper sa fiu aici cat…

- FC Dinamo Bucuresti a anuntat luni numirea in postul de antrenor principal a fostului international Florin Bratu, in locul lui Vasile Miriuta, la serviciile caruia s-a renuntat dupa ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I. "FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial…

- Dinamo e in cele mai grele momente din era Ionuț Negoița, inceputa in 2013. "Cainii" au ratat play-off-ul dupa 0-2 cu Astra și sunt pe locul 8, riscand sa stabileasca un record negativ in istoria clubului. Ce inseamna ratarea play-off-ului pentru Dinamo? Fani mai puțin pe stadion, bani mai puțini de…

- Transferul lui Florin Gardos la CS U Craiova i-a bucurat pe olteni, i-a pus in garda pe rivalii alb-albastrilor si a nascut ironii din partea fostului sef al LPF, Dumitru Dragomir, care l-a numit „ciorba reincalzita”. Chiar inainte de startul partidei CS U Craiova – ACS Poli Timisoara, fundasul,…

- CSM Poli Iași intalnește azi ACS Poli Timișoara, iar cele 3 puncte sunt extrem de importante pentru moldoveni. Cu 36 de puncte, la fel ca FC Botoșani, ieșenii se lupta cu Dinamo, Viitorul și Astra pentru un loc de play-off. Fost jucator și antrenor al lui Dinamo, Flavius Stoican nu se ferește sa recunoasca…

- Dinamo disputa diseara un meci ce poate fi decisiv pentru primavara fotbalistica a clubului din Ștefan cel Mare. Echipa lui Vasile Miriuța este obligata sa invinga in confruntarea cu rivalii pentru a se califica in play-off. Dinamo este echipa gazda conform programarii și sunt așteptați peste 30.000…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna viitoare, doua partide amicale. Prima intalnire va fi pe 24 martie, contra Israelului, in deplasare, de la ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Pro TV. Al doilea meci va fi contra Suediei, echipa calificata la Campionatul Mondial din Rusia,…

- Adrian Cristea (34 de ani), fost jucator la Dinamo și FCSB, a vorbit despre situația ingrata in care se afla echipa alb-roșie și nu a ezitat sa-i critice pe Cosmin Contra și Adrian Mutu pentru politica manageriala impusa in "Ștefan cel Mare" vara trecuta. "S-au luat niște decizii greșite. Cosmin Contra…

- Deși nu mai joaca pentru Dinamo, atancatul Jeremy Bokila este unul dintre cei mai bine platiți jucatori din Ștefan cel Mare. Daniel Popa, autorul golului egalizator cu CSU Craiova, 2-2, caștiga 2.000 de euro pe luna, fața de 10.000 de euro salariul lui Bokila, care se antreneaza individual Minutul 86,…

- Alexandru Mitrita considera ca CS U Craiova este favorita in derby-ul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 20:45, in "Stefan cel Mare", si este sigur de victorie, cu conditia ca el si coechipierii sa puna in practica ideile tactice ale lui Mangia. „Trebuie sa intram suta la suta pregatiti,…

- Transferul lui Gabi Torje la Dinamo va fi oficializat azi. Fotbalistul de 28 de ani, care se afla sub contract cu Akhmat Grozny, va fi împrumutat la gruparea din Stefan cel Mare pâna în vara. În aceasta dimineata, Torje a efectuat vizita medicala,…

- Cristian Balgradean (29 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati portari din Liga I. Fost la Dinamo si la CS Universitatea Craiova, actualul goalkeeper al Concordiei Chiajna a luat o decizie radicala. Cu doar cateva zile inainte de reluarea campionatului, acesta a hotarat sa-si schimbe…

- Alexandru Baluta (24 de ani) e gata de reluarea campionatului, dupa o pauza de iarna in care Gigi Becali a facut tot posibilul pentru a-l aduce la FCSB. Intrebat despre o posibila plecare din Romania, playmaker-ul de la CS U Craiova i-a ingrijorat putin pe fani. Gigi Becali a…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Steliano Filip va pleca in aceasta iarna la Hajudk Split, in Croația. Fundașul stanga de 23 de ani nu va juca in amicalul de azi, cu Austria Viena, iar in aceasta seara va pleca din cantonamentul echipei, potrivit TV Telekom Sport. Dinamo va incasa 500.000…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ a avut reunirea lotului la 8 ianuarie, intre timp a si plecat in cantonamentul din Cipru, insa panamezul Jaime Penedo abia s-a intors, astazi, in Romania cu o poveste halucinanta.

- Ionut Negoita zice ca vrea sa vanda, ca de data asta decizia e ireversibila, dar... Nimeni nu se atinge de Dinamo, desi pretul de patru milioane de euro, daca o fi asa!, este mai mult decat ieftineala pentru un club de calibrul celui din ”Stefan cel Mare”! Dar, cine stie, poate o fi vreun secret al…

- Vasile Miriuța l-a ales pe Steliano Filip sa fie noul lider din teren al "cainilor roșii". Antrenorul lui Dinamo a declarat ca nu este hotarat pe cine va pune capitan, dar ca va alege dintre Steliano Filip, Sergiu Hanca și Ionuț Nedelcearu. Gazeta a aflat ca Vasile Miriuța s-a decis și a avut deja o…

- Ionuț Șerban a rabufnit dupa ce a aflat ca a fost trimis din nou la echipa a doua. Cum nu poate parasi Dinamo fara ca formația din "Ștefan cel Mare" sa achite 1 milion de euro catre Sportul, fotbalistul n-a mai rezistat și sper sa gaseasca o soluție pentru a desface contractul. "O sa incerc sa-mi caut…

- Fostul jucator de tenis Gabriel Trifu a fost numit în functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a României, în timp ce Andrei Mlendea a fost instalat antrenor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Române de

- Fostul jucator de tenis Gabriel Trifu a fost numit in functia de capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, in timp ce Andrei Mlendea a fost instalat antrenor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Comitetul Director al FRT, dupa discutii cu toti…

- Portarul lui Dinamo, Jaime Penedo, i-a anunțat pe șefii echipei ca nu reveni la reunirea echipei, lucru care s-a confirmat azi. Panamezul de 36 de ani, singurul jucator din Liga 1 care va participa la Campionatul Mondial din 2018, nu s-a ințeles cu finanțatorul Ionuț Negoița cu privire la procentul…

- Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, insa președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune ca atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec in fiecare saptamana de cand a intrat Nemec in ultimele sase luni de contract.…

- Motivul il constituie decizia CNAS de a incheia perioada de semnare a actelor adiționale, in condițiile in care un sfert dintre medicii de familie refuza sa semneze. In condițiile in care aproximativ 25 la suta dintre medicii de familie refuza in continuare sa semneze actele adiționale pentru prelungirea…

- Directorul Muzeului Judetean ”Stefan cel Mare” Vaslui a dar in judecata Consiliul Judetean Vaslui, obligand institutia sa ii achite indemnizatia aferenta titlului de doctor. In prima instanta Ramona Mocanu a castigat procesul, insa CJ Vaslui a contestat decizia judecatorilor Tribunalului Vaslui.

- Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea cand gruparea banateana era patronata de Marian Iancu. Pedeapsa de inchisoare cu suspendare vine in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2010, din banii Consiliului Județean Timiș. Fost presedinte…

- Salvatorul lui ACS Poli in 2017 poarta un nume parca predestinat. Ionuț Popa s-a dovedit a fi soluția ideala de remontare pentru o echipa care parea intr-o situație fara ieșire in sezonul trecut. Noua ediție a Ligii I a inceput cu un suflu proaspat pe ”Dan Paltinișanu”, dar intariturile din vara au…

- Portarul lui Dinamo, Jaime Penedo, i-a anunțat pe șefii echipei ca nu reveni la reunirea echipei de pe 6 ianuarie. Panamezul de 36 de ani, singurul jucator din Liga 1 care va participa la Campionatul Mondial din 2018, nu s-a ințeles cu finanțatorul Ionuț Negoița cu privire la procentul pe care-l va…