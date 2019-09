"Doamna Dancila mi se pare ca este intr-un echilibru relativ intre fortele din PSD. Chiar daca la Congres s-a votat din nou in unanimitate, acolo lucrurile nu sunt calmate. Acolo inca exista forte care au interese divergente, care inca mai spera, desi, realist, nu mai au sanse. Inca mai spera in ideologia lui Dragnea, inca mai spera c aamnistia si gratierea sa treaca, inca mai spera ca momentul 0 pentru ei sa insemne stergerea trecutului. Acum au facut un pas in spate pentru ca au realizat... Nu credeau ca vor ajunge sa piarda alegerile in fata unui partid nou-venit ca USR, sa piarda alegerile…